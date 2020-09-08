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Главные новости понедельника и ночи: похищение Колесниковой, Саакашвили с Богданом

Вторник, 8 сентября 2020, 08:00

В Минске люди в масках схватили члена президиума Координационного совета Колесникову, Саакашвили прокомментировал свое фото с Богданом, — актуальные новости 7 сентября.

О похищении Колесниковой

В Беларуси неизвестные похитили члена Координационного совета Марию Колесникову — её посадили в микроавтобус с надписью "Связь" и увезли в неизвестном направлении.

Родственники Колесниковой подали заявление о ее исчезновении в милицию.

О Саакашвили

Председатель исполнительного комитета Национального совета реформ при президенте Михеил Саакашвили заявил, что не собирается создавать с бывшим главой Офиса президента Андреем Богданом совместных проектов в ближайшее время.

В то же время грузинское оппозиционное объединение "Сила в единстве" назвало бывшего президента Михеила Саакашвили кандидатом в премьер-министры.

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Украинская правда


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