Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Главные новости понедельника и ночи: похищение Колесниковой, Саакашвили с Богданом

Вторник, 8 сентября 2020, 08:00
Главные новости понедельника и ночи: похищение Колесниковой, Саакашвили с Богданом

В Минске люди в масках схватили члена президиума Координационного совета Колесникову, Саакашвили прокомментировал свое фото с Богданом, — актуальные новости 7 сентября.

О похищении Колесниковой

В Беларуси неизвестные похитили члена Координационного совета Марию Колесникову — её посадили в микроавтобус с надписью "Связь" и увезли в неизвестном направлении.

Родственники Колесниковой подали заявление о ее исчезновении в милицию.

О Саакашвили

Председатель исполнительного комитета Национального совета реформ при президенте Михеил Саакашвили заявил, что не собирается создавать с бывшим главой Офиса президента Андреем Богданом совместных проектов в ближайшее время.

В то же время грузинское оппозиционное объединение "Сила в единстве" назвало бывшего президента Михеила Саакашвили кандидатом в премьер-министры.

О телеграм-канале Украинской правды

Подписывайтесь на наш новостной телеграм-канал УП.Стрічка.

Каждый день мы публикуем короткие и оперативные новости о том, что происходит в Украине и мире.

О других важных новостях

Немецкая клиника Шарите, где на лечении находится отравленный российский оппозиционер Алексей Навальный, сообщила, что политика вывели из комы.

Кипрская газета Politis опубликовала имена 34 владельцев "золотых паспортов", к правомерности выдачи которых возникли вопросы у кипрских властей. В списке семь граждан Украины, в том числе и бизнесмен Игорь Коломойский.

НАБУ и САП разоблачили коррупционную схему незаконного распоряжения имуществом международного аэропорта "Борисполь", которая привела к 16,5 млн грн ущерба госпредприятию.

С 14 сентября в Ивано-Франковске откроются школы и детские сады, несмотря на отнесение города к "красной" зоне из-за показателей заболеваемости COVID-19.

Минобороны Беларуси привело в боевую готовность 1868-ю артиллерийскую базу вооружения, 969-ю базу резерва танков и 3620-ю артиллерийскую базу вооружения.

Президент США Дональд Трамп заявил, что поддерживает идею отказа от "Северного потока-2" после инцидента с предполагаемым отравлением российского оппозиционера Алексея Навального.

Начальник Генерального штаба ВСУ Сергей Корнийчук заявил, что нарушения "тишины" со стороны вооруженных формирований России направлены на дискредитацию договоренностей Трехсторонней контактной группы.

Украинская правда
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Все новости...
Последние новости
00:11
обновляетсяРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:08
На Днепропетровщине работает ПВО
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
23:14
В России горело атомное судно
22:49
видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения
22:31
Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30
22:26
Хмельнитчину атакуют "Шахеды", работает ПВО
22:02
Глава МВД Германии об угрозе исламистских терактов: Не дадим себя запугать
21:40
тестЕст невежливых детей и кладет угли в чулки: что вы знаете о мифических существах Рождества
21:31
В Одессе прогремели взрывы
Все новости...
Реклама: