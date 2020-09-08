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В Болгарии загорелся автобус с турецкими туристами

Вторник, 8 сентября 2020, 09:10
В Болгарии загорелся автобус с турецкими туристами
Фото сайта ЕП

В Болгарии в 20 км от столицы Софии загорелся туристический автобус, который направлялся в Стамбул.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на телеканал БНТ1.

Сигнал о пожаре был подан в 23: 15.

На месте прибыли несколько пожарных расчетов, чтобы предотвратить распространение огня на лес вдоль шоссе в районе Вакареля.

Автобус был турецкий и ехал в Стамбул. Что стало причиной пожара, неизвестно.

Все пассажиры были эвакуированы вовремя и ждали в траве у шоссе. Всего в салоне ехали 9 пассажиров.

О пострадавших при пожаре не сообщается, однако в огне был уничтожен багаж туристов.

Утром во вторник чрезвычайные службы Болгарии сообщили, что автобус сгорел дотла.

Движение по автостраде, где произошел пожар, уже восстановили.

Темы: Болгарияпожартуризм
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