Под выборы в Украине запускают сериал "Кандидат"

Министерство цифровой трансформации и ОО "Центр содействия реформам" запускают образовательный сериал "Кандидат", рассчитанный на тех, кто размышляет, баллотироваться ли на местных выборах.

Источник: "Укринформ", Минцифры

Детали: Презентация проекта состоялась на брифинге 8 сентября.

Образовательный сериал будет доступен на платформе Дія.Цифрова освіта.

Участие в съемках приняли теле- и радиоведущий, актер Андрей Джеджула, общественный деятель Александр Солонтай, исполнительный директор Ассоциации городов Украины Александр Слобожан, народные депутаты Марина Бардина, Елена Шуляк, Вадим Галайчук, Александр Скичко.

Сериал состоит из 11 серий, охватывающих основные этапы, которые придется пройти кандидату во время предвыборной кампании. Продолжительность серий: 3-5 минут.

Заместитель министра цифровой трансформации по вопросам евроинтеграции Валерия Ионан отметила, что выборы пройдут 25 октября – и лента "дает исчерпывающие ответы на вопросы, которые должен знать человек, желающий стать депутатом".

А руководитель программ ОО "Центр содействия реформам" Елена Юркина добавила, что правовое образование общества в направлении избирательного законодательства важно для того, чтобы "в местной власти были представлены разные люди, с разным, в том числе профессиональным опытом".

Инициаторы сериала надеются, что он поможет кандидатам быстро разобраться в законодательстве, заполнить документы, провести саму кампанию.

От УП: Шоумен Владимир Зеленский стал президентом после того, как обрел популярность комедийный политический телесериал "Слуга народа" производства студии "Квартал-95". На волне популярности Зеленский привел в политику многих людей, которые также не имели политического опыта.

Справка: "Дія. Цифрова освіта" – бесплатная национальная онлайн-платформа по цифровой грамотности. На сегодняшний день на портале уже представлены порядка 20 образовательных сериалов в различных сферах.