Синоптики рассказали, какую погоду ожидать в ближайшие дни
Вторник, 8 сентября 2020, 12:10
В ближайшие дни в Украине будет тепло и без осадков, в части регионов сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Источник: Укргидрометцентр
Дословно: "8-11 сентября в южной части, восточных, центральных областях, большинстве районов Сумской, Киевской и Ровенской областей сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности".
Детали: 9 сентября в Украине без осадков, ночью +9-13, днем +19-12, на юге страны до +26.
10 сентября осадки не прогнозируются, и еще немного потеплеет: на западе ночью +8-10, днем до +26, на севере, востоке и в центре ночью до +13, днем +24-27.
На юге страны ночью до +12-15, днем до +31.
Украинская правда