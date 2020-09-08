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Синоптики рассказали, какую погоду ожидать в ближайшие дни

Вторник, 8 сентября 2020, 12:10
Синоптики рассказали, какую погоду ожидать в ближайшие дни
Фото globalfarmernetwork.org

В ближайшие дни в Украине будет тепло и без осадков, в части регионов сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Источник: Укргидрометцентр

Дословно: "8-11 сентября в южной части, восточных, центральных областях, большинстве районов Сумской, Киевской и Ровенской областей сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности".

Детали: 9 сентября в Украине без осадков, ночью +9-13, днем ​​+19-12, на юге страны до +26.

10 сентября осадки не прогнозируются, и еще немного потеплеет: на западе ночью +8-10, днем ​​до +26, на севере, востоке и в центре ночью до +13, днем ​​+24-27.

На юге страны ночью до +12-15, днем ​до +31.  

Украинская правда

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Темы: погода
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