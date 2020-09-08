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Нормандская встреча на уровне советников назначена на пятницу. Место проведения изменили

Вторник, 8 сентября 2020, 12:12

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что встреча советников глав государств "нормандской четверки" ожидается 11 сентября.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"У нас должно быть заседание советников "нормандского формата" 11 сентября. Ожидаем там определенных предложений и решений", - сказал он на брифинге во вторник во время рабочей поездки в Сумскую область.

По данным источников "Европейской правды", встреча состоится в Берлине, хотя в порядке очередности должна проходить в Париже.

Напомним, встреча на уровне советников планировалась на 28 августа, но впоследствии стало известно, что она не состоится, по официальной информации - в связи с командировкой советника президента Франции Эммануэля Макрона.

Ранее руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что встреча должна состояться до 10 сентября.

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Темы: нормандский формат
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