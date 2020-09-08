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Палица: Коломойского деньги не интересуют, его интересует игра

Вторник, 8 сентября 2020, 12:39
Фото: НВ

Нардеп из группы "За будущее" Игорь Палица утверждает, что олигарх Игорь Коломойский занимается бизнесом не ради денег, а потому что он – игрок по натуре.

Источник: близкий соратник Игоря Коломойского и народный депутат Игорь Палица в интервью "Украинской правде"

Прямая речь: "Я хочу, чтобы вы услышали: Коломойского деньги, качество быта не интересует. Стометровые яхты, дворцы - не интересуют. Его интересует одно - игра. То, что на столе. Все. Его не интересует то, чтобы его карманы ломились от золота…

Вот я видел, где он жил в Женеве, он снимал там квартиру, я видел его быт. Его не интересуют деньги, он не гонится за деньгами так, как Порошенко. Его интересует игра, но чтобы честная была игра".

Детали: По словам Палицы, даже за Приватбанк Коломойский борется не из-за денег, а потому что хочет добиться справедливости в этом деле.

Кроме того, по словам Палицы, Коломойский не страдает тщеславием: "Он точно не тот человек, который хочет, чтобы ему ставили памятники или называли улицы".

Полный текст читайте в интервью "Игорь Палица: Коломойский не гонится за деньгами так, как Порошенко"

Украинская правда
Темы: Коломойскийденьги


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