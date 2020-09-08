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Кулеба: Украина больше не будет менять закон об образовании по требованию других стран

Вторник, 8 сентября 2020, 12:58

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что Украина больше не будет менять закон об образовании в соответствии с пожеланиями других стран, но позаботится о защите интересов и национальных меньшинств, и государственных.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом он заявил во время визита в Бухарест на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Румынии.

Дмитрий Кулеба отметил, что Украина уже внесла изменения в закон "Об образовании" в соответствии с замечаниями Венецианской комиссии.

"Мы не планируем больше менять этот закон, чтобы удовлетворять требования тех или иных стран. Но мы абсолютно настроены обеспечить имплементацию этого закона так, чтобы интересы Украины и именно в этом случае интересы Румынии были защищены... Мы будем работать так, чтобы румыны в Украине оставались румынами, но при этом были украинцами, были интегрированы в наше общество", - отметил Дмитрий Кулеба.

Он добавил, что Украина настроена решать все чувствительные вопросы по принципу взаимного уважения.

"Мы уважаем позицию Бухареста по вопросам защиты прав национальных меньшинств. Я вижу, что Бухарест уважает позицию Киева в этом вопросе, и мы готовы вести диалог", - отметил глава МИД.

Темы: образованиезаконодательствоКулеба Дмитрий
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