Кулеба: Украина больше не будет менять закон об образовании по требованию других стран
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что Украина больше не будет менять закон об образовании в соответствии с пожеланиями других стран, но позаботится о защите интересов и национальных меньшинств, и государственных.
Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом он заявил во время визита в Бухарест на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Румынии.
Дмитрий Кулеба отметил, что Украина уже внесла изменения в закон "Об образовании" в соответствии с замечаниями Венецианской комиссии.
Он добавил, что Украина настроена решать все чувствительные вопросы по принципу взаимного уважения.
"Мы уважаем позицию Бухареста по вопросам защиты прав национальных меньшинств. Я вижу, что Бухарест уважает позицию Киева в этом вопросе, и мы готовы вести диалог", - отметил глава МИД.