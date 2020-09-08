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Кулеба прокомментировал выезд белорусских оппозиционеров в Украину

Вторник, 8 сентября 2020, 13:09

Украина будет жестко противодействовать любым попыткам спецслужб Беларуси или России использовать открытость границ для белорусских граждан, чтобы испортить отношения между странами.

Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, сообщает "Европейская правда".

"Несмотря на ограничения въезда иностранцев украинская граница открыта для граждан Беларуси, которые хотят пересечь ее на законных основаниях. В то же время мы будем жестко противодействовать любым попыткам спецслужб Беларуси или России использовать эту нашу открытость для того, чтобы испортить отношения между белорусским и украинским народами", - написал Кулеба на своей странице в Facebook.

Напомним, утром 8 сентября представитель Государственного пограничного комитета Беларуси сообщил, что член президиума Координационного совета оппозиции Белоруссии Мария Колесникова и два члена совета Иван Кравцов и Антон Родненков пытались выехать в сторону Украины и прибыли на границу в 5 часов утра в одной машине.

Сначала заявляли, что границу на выезд пересекли все трое. После 9 часов тот же представитель Государственного пограничного комитета подтвердил, что Родненков и Кравцов покинули территорию Беларуси, но Колесникову задержали.

Госпогранслужба Украины подтвердила, что Родненков и Кравцов прибыли на украинский пункт пропуска, но Марии Колесниковой с ними нет.

Коллега оппозиционеров Максим Знак, также член Координационного совета, утверждает, что все трое не собирались выезжать из Беларуси, сообщает TUT.BY.

"После ситуации с Ольгой Ковальковой мы отдельно вчетвером - я, Родненков, Колесникова и Кравцов - обсуждали, что делать, если нам предложат тот же выбор, что и Латушко и Ковальковой: уехать из страны или попасть под репрессии. И у Марии Колесниковой была четкая позиция, она ни при каких обстоятельствах не уедет из страны, разве что под принуждением. По крайней мере, позавчера вечером она была в этом убеждена", - комментирует Максим Знак.

7 сентября утром белорусские СМИ сообщили, что Марию Колесникову похитили в центре Минска, посадив в микроавтобус с надписью "Связь", который уехал в неизвестном направлении. Также перестали выходить на связь Антон Родненков и Иван Кравцов.

В МВД Беларуси заявили, что "не располагают информацией" о их возможном задержании.

ЕС назвал неприемлемыми политические аресты в Беларуси.

Темы: БеларусьоппозицияКулеба Дмитрий
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