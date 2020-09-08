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Палица назвал Азарова профессионалом и поставил в пример Шмигалю

Вторник, 8 сентября 2020, 13:22
Палица назвал Азарова профессионалом и поставил в пример Шмигалю

Народный депутат из группы "За будущее" Игорь Палица считает Николая Азарова на посту премьера профессионалом с большой буквы, не то что нынешний глава правительства Денис Шмигаль.

Источник: близкий соратник Игоря Коломойского и нардеп Игорь Палица в интервью "Украинской правде"

Прямая речь: "Азаров был профессионал, причем с большой буквы. Если сравнивать с профессионализмом, скажем, Азарова со Шмигалем или Гончаруком, то их нельзя на одну ступеньку даже поставить".

Детали: По убеждению Палицы, Азаров принимал взвешенные решения и очень многие из них "были государственнические".

При этом нардеп признает, что экспремьер "делал какие-то ошибки" и "давал какие-то преференции донецким своим любимцам".

По словам Палицы, хотя в последнее время он и голосовал за премьеров Алексея Гончарука и Дениса Шмыгаля, но сожалеет об этом. "Потому что правительство должно работать. Не может быть страна без правительства. Мои принципы, что должна работать государственная система, машина. Но должна работать правильно", - пояснил депутат Рады.

Полный текст читайте в интервью "Игорь Палица: Коломойский не гонится за деньгами так, как Порошенко"

Украинская правда

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Темы: АзаровШмыгальКабинет министров
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