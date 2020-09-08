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Лукашенко заявил росСМИ, что считает правильным решение о задержании Колесниковой

Вторник, 8 сентября 2020, 14:01
Лукашенко заявил росСМИ, что считает правильным решение о задержании Колесниковой

Исполняющий обязанности президента Беларуси Александр Лукашенко заявил, что считает правильным решение о задержании члена Координационного совета Беларуси Марии Колесниковой.

Источник: TYT.BY, Лукашенко в интервью российским федеральным СМИ

Дословно TYT.BY: "Лукашенко заявил, что Мария Колесникова хотела бежать к сестре в Украину".

Детали: Он заявил, что как пограничник, считает правильным решение о задержании Колесниковой, но не объяснил почему.

Отец Колесниковой уже отреагировал на слова Лукашенко и опроверг их.

Прямая речь Александра Колесникова: "Мария всегда повторяла: "Папа, что бы ни случилось, я буду в Беларуси". Она ничего не говорила мне о том, что планирует поехать в Украину. И вчера я оставил заявление в милицию о ее исчезновении".

По словам Колесникова, связи с дочерью у него до сих пор нет. Всю информацию о ней он узнает из интернета. Правоохранительные органы, куда он обратился с заявлением по факту исчезновения дочери, ничего не сообщают.

Также Лукашенко в разговоре с россиянами признался, что "пересидел": "Да, возможно, я немного пересидел. Возможно, меня показывают не только из телевизора, но из утюга и чайника. Но только я сейчас могу защитить Беларусь."

В то же время Государственный пограничный комитет страны сообщает, что "Марию Колесникову задержали для выяснения обстоятельств инцидента", который произошел на границе с Украиной.

Лукашенко дал интервью Russia Today, "Первому каналу", ведущему "Вестей" на телеканале "Россия 1", радиостанции "Говорит Москва".

Что было раньше: Белорусские пограничники подтвердили задержание члена Координационного совета Беларуси Марии Колесниковой на белорусско-украинской границе, Антон Родненков и Иван Кравцов находятся на территории Украины.

Предыстория:

  • Утром 7 сентября неизвестные увезли в неизвестном направлении члена Координационного совета Беларуси Марию Колесникову, посадив в микроавтобус с надписью "Связь". Вечером родственники Колесниковой подали в милицию заявление о ее исчезновении.
  • В МВД Беларуси заявили, что "не располагают информацией" об их возможном задержании.
  • Позже в Государственном пограничном комитете Беларуси заявили, что члены Координационного совета Антон Родненков, Иван Кравцов и Мария Колесникова выехали в Украину. Вместе с тем СМИ сообщали о задержании Колесниковой на границе.
  • Спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко сообщил, что член Координационного совета Беларуси Мария Колесникова в пункты пропуска Украины не прибывала, но двое ее коллег сейчас пересекают украинскую границу.

Темы: ЛукашенкоБеларусьУкраинамитинги
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