Лукашенко заявил росСМИ, что считает правильным решение о задержании Колесниковой

Исполняющий обязанности президента Беларуси Александр Лукашенко заявил, что считает правильным решение о задержании члена Координационного совета Беларуси Марии Колесниковой.

Источник: TYT.BY, Лукашенко в интервью российским федеральным СМИ

Дословно TYT.BY: "Лукашенко заявил, что Мария Колесникова хотела бежать к сестре в Украину".

Детали: Он заявил, что как пограничник, считает правильным решение о задержании Колесниковой, но не объяснил почему.

Отец Колесниковой уже отреагировал на слова Лукашенко и опроверг их.

Прямая речь Александра Колесникова: "Мария всегда повторяла: "Папа, что бы ни случилось, я буду в Беларуси". Она ничего не говорила мне о том, что планирует поехать в Украину. И вчера я оставил заявление в милицию о ее исчезновении".

По словам Колесникова, связи с дочерью у него до сих пор нет. Всю информацию о ней он узнает из интернета. Правоохранительные органы, куда он обратился с заявлением по факту исчезновения дочери, ничего не сообщают.



Также Лукашенко в разговоре с россиянами признался, что "пересидел": "Да, возможно, я немного пересидел. Возможно, меня показывают не только из телевизора, но из утюга и чайника. Но только я сейчас могу защитить Беларусь."

В то же время Государственный пограничный комитет страны сообщает, что "Марию Колесникову задержали для выяснения обстоятельств инцидента", который произошел на границе с Украиной.

Лукашенко дал интервью Russia Today, "Первому каналу", ведущему "Вестей" на телеканале "Россия 1", радиостанции "Говорит Москва".

Что было раньше: Белорусские пограничники подтвердили задержание члена Координационного совета Беларуси Марии Колесниковой на белорусско-украинской границе, Антон Родненков и Иван Кравцов находятся на территории Украины.

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