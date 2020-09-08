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Стало известно имя погибшего возле Новгородского

Вторник, 8 сентября 2020, 15:41
Фото с Facebook 35 отдельной бригады морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Остроградского

В результате подрыва автомобиля на неизвестном взрывном устройстве в районе населенного пункта Новгородское 6 сентября погиб матрос Руслан Волков.

Источник: 35 отдельная бригада морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Остроградского в Facebook

Дословно: "Матрос Волков Руслан Михайлович – огнеметчик огнеметного взвода роты радиационной, химической, биологической защиты военной части А0216. 04.01.2000 года".

Детали: Волков умер 7 сентября в больнице в результате многочисленных ожогов, полученных во время подрыва автомобиля на неизвестном взрывном устройстве в зоне проведения ООС в районе н.п. Новгородское Донецкой области.

Что было раньше: 6 сентября на неизвестном взрывном устройстве подорвалась автомобильная разливочная станция АРС-14 в районе населенного пункта Новгородское. Один из пострадавших умер от ожогов.

Украинская правда
Темы: ООСвойнаДонбассжертвы


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