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Колесникову задержали, она в Мозырском погранотряде – штаб Бабарико

Вторник, 8 сентября 2020, 16:15
Колесникову задержали, она в Мозырском погранотряде – штаб Бабарико
Фото Tut.by

Соратник лидера белорусской оппозиции СветланыТихановской Мария Колесникова задержана и находится в Мозырском погранотряде.

Источник: штаб белорусского политика Виктора Бабарико в Telegram

Дословно: "В наш штаб из нескольких анонимных источников поступила информация, что Мария Колесникова задержана и находится в Мозырском погранотряде (Войсковая часть 1257. 247768, Гомельская обл., Мозырский р-н, н.п. Прудок)".

Детали: В штабе также сообщили, что в телефонной беседе с адвокатом Колесниковой Максимом Знаком оперативный дежурный сообщил, что не знает о фактах задержания кого-либо в пункте пропуска Александровка.

Другому адвокату также сообщили о том, что Колесниковой в данной военной части нет.

При этом Госпогранкомитет Беларуси, подтвердивший задержание, также не сообщил, ни кто задерживал Колесникову, ни на каком основании.

Ранее Белорусский Хельсинкский Комитет направил в Рабочую группу ООН по насильственным или недобровольным исчезновениям сообщение по ситуации с похищением Колесниковой.  

Вместе с тем штаб обратился к белорусским властям с требованием сообщить о месте нахождения Колесниковой, а в случае ее удерживания – незамедлительно освободить и в полном объеме обеспечить ее право на защиту.

Что было раньше: Белорусские пограничники подтвердили задержание члена Координационного совета Беларуси Марии Колесниковой на белорусско-украинской границе, Антон Родненков и Иван Кравцов находятся на территории Украины.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявляет, что члены Координационного совета Беларуси Антон Родненков и Иван Кравцов не добровольно выехали в Украину – их выдворили из Беларуси.

Предыстория:

  • Утром 7 сентября неизвестные увезли в неизвестном направлении члена Координационного совета Беларуси Марию Колесникову, посадив в микроавтобус с надписью "Связь". Вечером родственники Колесниковой подали в милицию заявление о ее исчезновении.
  • В МВД Беларуси заявили, что "не располагают информацией" об их возможном задержании.
  • В Государственном пограничном комитете Беларуси заявили, что члены Координационного совета Антон Родненков, Иван Кравцов и Мария Колесникова выехали в Украину. Вместе с тем СМИ сообщали о задержании Колесниковой на границе.
  • Спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко сообщил, что член Координационного совета Беларуси Мария Колесникова в пункты пропуска Украины не прибывала, но двое ее коллег перескли украинскую границу.

Украинская правда
Темы: Беларусьоппозиция
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