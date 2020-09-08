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Лукашенко просит Украину вернуть Кравцова и Родненкова Беларуси

Вторник, 8 сентября 2020, 16:45

Исполняющий обязанности президента Беларуси Александр Лукашенко рассказал российским СМИ, что "просит Украину вернуть" Антона Родненкова и Ивана Кравцова, которые находятся на территории Украины.

Источник: российское издание ТАСС

Детали: По словам Лукашенко, белорусская сторона "просит у Украины вернуть" Кравцова и Родненкова, сумевших пересечь границы двух стран.

8 сентября Лукашенко дал интервью Russia Today, "Первому каналу", ведущему "Вестей" на телеканале "Россия 1", радиостанции "Говорит Москва".

Белорусские СМИ сообщают, что Кравцов и Родненков сейчас в Киеве. Они в безопасности и чувствуют себя хорошо.

Что было раньше: Белорусские пограничники подтвердили задержание члена Координационного совета Беларуси Марии Колесниковой на белорусско-украинской границе, Антон Родненков и Иван Кравцов находятся на территории Украины.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявляет, что члены Координационного совета Беларуси Антон Родненков и Иван Кравцов не добровольно выехали в Украину – их выдворили из Беларуси.

Предыстория:

  • Утром 7 сентября неизвестные увезли в неизвестном направлении члена Координационного совета Беларуси Марию Колесникову, посадив в микроавтобус с надписью "Связь". Вечером родственники Колесниковой подали в милицию заявление о ее исчезновении.
  • В МВД Беларусизаявили, что "не располагают информацией" об их возможном задержании.
  • В Государственном пограничном комитете Беларуси заявили, что члены Координационного совета Антон Родненков, Иван Кравцов и Мария Колесникова выехали в Украину. Вместе с тем СМИ сообщали о задержании Колесниковой на границе.
  • Спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко сообщил, что член Координационного совета Беларуси Мария Колесниковав пункты пропуска Украины не прибывала, но двое ее коллег перескли украинскую границу.

Темы: ЛукашенкоУкраинаРосcия


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