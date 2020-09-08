Лукашенко просит Украину вернуть Кравцова и Родненкова Беларуси

Исполняющий обязанности президента Беларуси Александр Лукашенко рассказал российским СМИ, что "просит Украину вернуть" Антона Родненкова и Ивана Кравцова, которые находятся на территории Украины.

Источник: российское издание ТАСС

Детали: По словам Лукашенко, белорусская сторона "просит у Украины вернуть" Кравцова и Родненкова, сумевших пересечь границы двух стран.

8 сентября Лукашенко дал интервью Russia Today, "Первому каналу", ведущему "Вестей" на телеканале "Россия 1", радиостанции "Говорит Москва".

Белорусские СМИ сообщают, что Кравцов и Родненков сейчас в Киеве. Они в безопасности и чувствуют себя хорошо.

Что было раньше: Белорусские пограничники подтвердили задержание члена Координационного совета Беларуси Марии Колесниковой на белорусско-украинской границе, Антон Родненков и Иван Кравцов находятся на территории Украины.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявляет, что члены Координационного совета Беларуси Антон Родненков и Иван Кравцов не добровольно выехали в Украину – их выдворили из Беларуси.

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