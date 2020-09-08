Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Лукашенко просит Украину вернуть Кравцова и Родненкова Беларуси

Вторник, 8 сентября 2020, 16:45
Лукашенко просит Украину вернуть Кравцова и Родненкова Беларуси

Исполняющий обязанности президента Беларуси Александр Лукашенко рассказал российским СМИ, что "просит Украину вернуть" Антона Родненкова и Ивана Кравцова, которые находятся на территории Украины.

Источник: российское издание ТАСС

Детали: По словам Лукашенко, белорусская сторона "просит у Украины вернуть" Кравцова и Родненкова, сумевших пересечь границы двух стран.

8 сентября Лукашенко дал интервью Russia Today, "Первому каналу", ведущему "Вестей" на телеканале "Россия 1", радиостанции "Говорит Москва".

Белорусские СМИ сообщают, что Кравцов и Родненков сейчас в Киеве. Они в безопасности и чувствуют себя хорошо.

Что было раньше: Белорусские пограничники подтвердили задержание члена Координационного совета Беларуси Марии Колесниковой на белорусско-украинской границе, Антон Родненков и Иван Кравцов находятся на территории Украины.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявляет, что члены Координационного совета Беларуси Антон Родненков и Иван Кравцов не добровольно выехали в Украину – их выдворили из Беларуси.

Предыстория:

  • Утром 7 сентября неизвестные увезли в неизвестном направлении члена Координационного совета Беларуси Марию Колесникову, посадив в микроавтобус с надписью "Связь". Вечером родственники Колесниковой подали в милицию заявление о ее исчезновении.
  • В МВД Беларусизаявили, что "не располагают информацией" об их возможном задержании.
  • В Государственном пограничном комитете Беларуси заявили, что члены Координационного совета Антон Родненков, Иван Кравцов и Мария Колесникова выехали в Украину. Вместе с тем СМИ сообщали о задержании Колесниковой на границе.
  • Спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко сообщил, что член Координационного совета Беларуси Мария Колесниковав пункты пропуска Украины не прибывала, но двое ее коллег перескли украинскую границу.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЛукашенкоУкраинаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Все новости...
Лукашенко
Лукашенко требует извинений от тех, кто называет его диктатором
Лукашенко склоняет Украину к переговорам с РФ, ставя в пример Пригожина
Лукашенко заявил, что готов приютить монахов УПЦ МП из Киево-Печерской лавры
Последние новости
00:11
обновляетсяРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:08
На Днепропетровщине работает ПВО
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
23:14
В России горело атомное судно
22:49
видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения
22:31
Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30
22:26
Хмельнитчину атакуют "Шахеды", работает ПВО
22:02
Глава МВД Германии об угрозе исламистских терактов: Не дадим себя запугать
21:40
тестЕст невежливых детей и кладет угли в чулки: что вы знаете о мифических существах Рождества
21:31
В Одессе прогремели взрывы
Все новости...
Реклама: