Зеленский ответил на вопрос СМИ, почему так много ездит по Украине

Президент Владимир Зеленский говорит, что хочет своими глазами видеть, какого качества строятся дороги и как построены школы и сады, обеспечены ли они всем необходимым.

Источник: заявление главы государства в ответ на вопрос журналиста во время рабочей поездки в Сумскую область, которое передает сайт президента

Прямая речь: "Мне не все равно относительно тех программ, которые мы вводим. Мне не все равно, что с ними происходит. Когда я говорю, что мы строим 160 километров дорог на Сумщине, – мне не все равно... Мне потом держать ответ перед людьми…

Я ответственен за то, что строится в стране. Да, это не мои полномочия, но я хочу отвечать за то, что у нас происходит. И это самое главное полномочие президента…

Если им не помогает кто-то на месте, не помогали правительства... Даже не чтили память людей, которые погибли. Не были там президенты. Скажите, я должен в Киеве выходить на Майдан и говорить: "Я патриот, все остальное – "зрада"? А даже не приехал сюда, где такое количество погибших воинов…

Сколько меня хватит, столько я буду ездить, буду проверять. Нравится это кому-то или нет".

Напомним: В последнее время, когда до местных выборов в Украине осталось 2 месяца, Зеленский очень много путешествует по Украине и представляет стратегии развития разных регионов.