У Киева появился собственный аромат
Вторник, 8 сентября 2020, 17:22
В управлении туризма и продвижения КГГА сообщили, что изготовили собственный аромат столицы - "Киевский каштан".
Источник: управление туризма и промоций Киевской городской государственной администрации
Дословно: "У Киева теперь есть свой собственный аромат "Киевский каштан"!
Аромат изготовлен в форме декоративного саше и имеет свежий и сладкий запах цветов каштана.
Саше прекрасно подходит для ароматизации шкафы, комнаты, офиса или машины".
Детали: В управлении добавили, что скоро поделятся информацией, где можно протестировать "аромат Киева".
Украинская правда