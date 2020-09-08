Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

У Киева появился собственный аромат

Вторник, 8 сентября 2020, 17:22

В управлении туризма и продвижения КГГА сообщили, что изготовили собственный аромат столицы - "Киевский каштан".

Источник: управление туризма и промоций Киевской городской государственной администрации

Дословно: "У Киева теперь есть свой собственный аромат "Киевский каштан"!

Аромат изготовлен в форме декоративного саше и имеет свежий и сладкий запах цветов каштана.

Саше прекрасно подходит для ароматизации шкафы, комнаты, офиса или машины".

Детали: В управлении добавили, что скоро поделятся информацией, где можно протестировать "аромат Киева".

Украинская правда
Темы: Киевтуризм


powered by lun.ua
Главное сегодня

Новости 9 сентября: откровения Богдана, заявления Лукашенко

В ОП говорят, что в группе инспекторов на Донбассе будет "ограниченное присутствие боевиков"

видео, обновленоБогдан: Чиновники Офиса президента тайно встречаются с Порошенко

По делу Шеремета выбрали основных присяжных – адвокаты

В Беларуси арестованной Колесниковой "шьют" госизмену

Участники ТКГ совместно с ОБСЕ проведут инспекцию в районе, где сорвали перемирие

Все новости...
Киев
Балуху оперируют тяжелую травму головы, полиция готовится его допросить
Второго "минера" моста Метро выпустили из психбольницы: вменяем
Большинство областей не готовы ослаблять карантин
Последние новости
00:20
ВОЗ одобряет приостановление испытаний вакцины от COVID-19, которая, вероятно, вызывает болезнь
23:59
Навального отравили улучшенным "Новичком", он должен был умереть в самолете – СМИ
23:27
Умер военный, которому Зеленский говорил "я же не лох какой-то"
22:41
фотоХакеры взломали сайт академии МВД Беларуси и оставили послание
22:24
В Черткове Тернопольской закрыли детские сады
21:49
Богдан рассказал, что ему сожгли две машины в один день
21:32
Через COVID-19 у работницы пищеблока на карантин идет школа на Черниговщине
21:17
Новости 9 сентября: откровения Богдана, заявления Лукашенко
21:06
Богдан прокомментировал "обещания Ермака" РФ и спецоперацию по "вагнеровцам"
21:02
Трамп признал, что от начала сознательно преуменьшал угрозу коронавируса
Все новости...