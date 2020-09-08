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У Киева появился собственный аромат

Вторник, 8 сентября 2020, 17:22
У Киева появился собственный аромат

В управлении туризма и продвижения КГГА сообщили, что изготовили собственный аромат столицы - "Киевский каштан".

Источник: управление туризма и промоций Киевской городской государственной администрации

Дословно: "У Киева теперь есть свой собственный аромат "Киевский каштан"!

Аромат изготовлен в форме декоративного саше и имеет свежий и сладкий запах цветов каштана.

Саше прекрасно подходит для ароматизации шкафы, комнаты, офиса или машины".

Детали: В управлении добавили, что скоро поделятся информацией, где можно протестировать "аромат Киева".

Украинская правда

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Темы: Киевтуризм
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