У Киева появился собственный аромат

В управлении туризма и продвижения КГГА сообщили, что изготовили собственный аромат столицы - "Киевский каштан".

Источник: управление туризма и промоций Киевской городской государственной администрации

Дословно: "У Киева теперь есть свой собственный аромат "Киевский каштан"!

Аромат изготовлен в форме декоративного саше и имеет свежий и сладкий запах цветов каштана.

Саше прекрасно подходит для ароматизации шкафы, комнаты, офиса или машины".

Детали: В управлении добавили, что скоро поделятся информацией, где можно протестировать "аромат Киева".