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Празднование Рош га-Шана: Израиль направит в Украину своих полицейских

Вторник, 8 сентября 2020, 21:19

Правительство Израиля подтвердило МИД Украины готовность направления 6 представителей израильской полиции для оказания помощи украинским коллегам во время празднования Рош га-Шана в Умани.

Источник: заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин в Facebook

Прямая речь Енина: "7 сентября обсудили вопросы взаимодействия центральной и местной власти во время празднования Рош га-Шана в Умани, а 8 сентября правительство Израиля подтвердил МИД Украины готовность направления 6 представителей израильской полиции для оказания помощи украинским коллегам в местах пребывания граждан государства Израиль в Умани в ответ на запрос Национальной полиции".

Справка: Рош ха-Шана - еврейский Новый год празднуется два дня. В 2020 году - с вечера 18 сентября по вечер 20-го.

Что предшествовало: В МВД ожидают, что в этом году Умань для празднования еврейского нового года Рош ха-Шана посетят 3000 паломников.

Глава ведомства Арсен Аваков заявил, что все паломники, прибывшие в Украину с введенной правительством временного запрета на въезд иностранцев, пройдут тесты на COVID-19.

Предыстория:

  • 25 августа на совещании под председательством президента Украины Владимира Зеленского приняли решение об ограничении паломничествахасидов в Умань для празднования Рош ха-Шана.
  • В ночь на 28 августа вступил в силу запрет въезда иностранных граждан на территорию Украины. В то же время правительство прописало ряд исключений.
  • Местные жители Умани в ночь на 28 августа вызвали полицию и не пропускали хасидов в район паломничества, где находится захоронение цадика Нахмана.
  • 4 сентября стало известно, что коронавирусную болезнь COVID-19 диагностировали у шестерых паломников-хасидов, которые приехали в Умань до введения запрета на въезд в Украину иностранцев.

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Темы: ИзраильМИДполицияхасиды


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