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Новости 8 сентября: вывоз Колесниковой, избиение Балуха

Вторник, 8 сентября 2020, 21:36

Колесникова порвала на границе свой паспорт, чтобы остаться в Беларуси, Владимира Балуха сильно избили, — актуальные новости 8 сентября.

О вывозе Колесниковой

В Государственном пограничном комитете Беларуси заявили, что члены Координационного совета Антон Родненков, Иван Кравцов и Мария Колесникова выехали в Украину, но есть информация о задержании Колесниковой на границе.

Белорусские пограничники подтвердили задержание Колесниковой на белорусско-украинской границе, Антон Родненков и Иван Кравцов находятся на территории Украины.

Вскоре соратница Светланы Тихановской Мария Колесникова на границе порвала свой паспорт, чтобы не допустить принудительного выезда из страны. 

Об избиении Балуха

В ночь на вторник избили бывшего политзаключенного Кремля Владимира Балуха.

Балуха нашли избитым на Гидропарке в Киеве без мобильного телефона и банковской карты. У него тяжелая травма головы, его оперируют.

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