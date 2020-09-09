С начала пандемии на Буковине зарегистрировали 11,5 тысяч случаев коронавируса

8 сентября коронавирус обнаружили еще у 150 буковинцев.

Источник: председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук в facebook

Детали: Таким образом в области зафиксировали уже 11 581 случаев заражения.

Во вторник выздоровели от коронавируса 90 больных. В общем вылечились уже 6779 жителей Буковины.

Умерли от осложнений заболевания 302 буковинцы. "Больше всего летальных случаев зафиксировано в возрастной группе от 60 до 69 лет – 89", – сообщил председатель ОГА.

Что предшествовало: В понедельник 7 сентября в Черновицкой области зарегистрировали 159 случаев заражения коронавирусом, выздоровели в этот день 39 больных.

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