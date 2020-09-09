В Конгрессе США призывают Трампа расследовать отравление Навального
Лидеры комитета по иностранным делам Палаты представителей направили письмо в администрацию президента Дональда Трампа, в котором требуют расследовать отравление российского оппозиционера Алексея Навального.
Источник: письмо лидеров комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса, цитирует "Интерфакс"
Дословно: "Мы официально требуем, чтобы исполнительная власть провела расследование, чтобы определить, использовала ли Россия химическое оружие в нарушение международного законодательства или использовала ли Россия летальное химическое оружие против своих собственных граждан".
Детали: В письме также отмечается, что законодательство США предусматривает установление в течение 60 дней факта применения химического или биологического оружия. В случае доказательства – к нарушителям вводят санкции.
Лидеры комитета также считают, что дополнительные санкции против РФ нужно будет ввести, если расследование подтвердит, что это было химическое оружие.
Что предшествовало: Страны G7 призвали Россию срочно прояснить, кто ответственен за отравление оппозиционного политика Алексея Навального и привести виновных к ответственности.
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Предыстория:
- 2 сентября немецкое правительство заявило, что российского оппозиционера Алексея Навального отравили "Новичком". Следы вещества в организме обнаружили в специальной лаборатории Бундесвера.
- 7 сентября политика вывели из комы.
- Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что не сомневается в том, что Навального отравили, потому что пытались заставить замолчать, и в связи с этим ожидает ответов на "серьезные вопросы" от правительства России.
- Ранее Евросоюз призвал к совместной международной ответы на отравление Навального и допустил введение санкций.