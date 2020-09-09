Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

На дорогах могут начать взвешивать пассажирский транспорт

Среда, 9 сентября 2020, 01:56
На дорогах могут начать взвешивать пассажирский транспорт

На украинских дорогах, кроме грузовиков, могут начать взвешивать пассажирский транспорт.

Источник: министр инфраструктуры Владислав Криклий на встрече "Безопасность имеет значение", передает "Интерфакс"

Прямая речь: "Всегда для всех комплексы взвешивания в движении были сугубо для грузовиков. В то же время понятно, что и в пассажирских перевозках также нарушения в перевозке вне нормы. Поскольку когда в маршрутное такси или автобус садится больше людей, чем допустимая техническим параметрам норма, это те же риски".

Детали: Министр добавил, что такое решение может повлиять на безопасность пассажиров и участников дорожного движения.

"Поэтому потенциал габаритно-весового контроля может быть расширен с грузовиков на пассажирские перевозки. И все это должно работать в комплексе, в единой системе", – сказал Криклий.

Планируется, что этот вопрос будет решаться вместе с нардепами.

Что предшествовало: В течение января - августа 2020 года инспекторы "Укртрансбезпекы" проверили почти 400 тысяч транспортных средств и начислили  более 81 млн грн платы за перегрузки.

Напомним: 

  • Президент Владимир Зеленский пригрозил последствиями дальнобойщикам и владельцам грузовиков, которые пытаются обойти взвешивание машин с помощью соцсетей и разрушают новые дороги.

"Украинская правда" в Threads

Темы: дороги
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Все новости...
дороги
Пентагон об ударах по Чонгарскому мосту: Это битва Украины, они ее планируют
На Прикарпатье из-за непогоды размыло дороги
В центре Киева перекроют улицы
Последние новости
00:11
обновляетсяРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:08
На Днепропетровщине работает ПВО
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
23:14
В России горело атомное судно
22:49
видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения
22:31
Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30
22:26
Хмельнитчину атакуют "Шахеды", работает ПВО
22:02
Глава МВД Германии об угрозе исламистских терактов: Не дадим себя запугать
21:40
тестЕст невежливых детей и кладет угли в чулки: что вы знаете о мифических существах Рождества
21:31
В Одессе прогремели взрывы
Все новости...
Реклама: