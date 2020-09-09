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На дорогах могут начать взвешивать пассажирский транспорт

Среда, 9 сентября 2020, 01:56

На украинских дорогах, кроме грузовиков, могут начать взвешивать пассажирский транспорт.

Источник: министр инфраструктуры Владислав Криклий на встрече "Безопасность имеет значение", передает "Интерфакс"

Прямая речь: "Всегда для всех комплексы взвешивания в движении были сугубо для грузовиков. В то же время понятно, что и в пассажирских перевозках также нарушения в перевозке вне нормы. Поскольку когда в маршрутное такси или автобус садится больше людей, чем допустимая техническим параметрам норма, это те же риски".

Детали: Министр добавил, что такое решение может повлиять на безопасность пассажиров и участников дорожного движения.

"Поэтому потенциал габаритно-весового контроля может быть расширен с грузовиков на пассажирские перевозки. И все это должно работать в комплексе, в единой системе", – сказал Криклий.

Планируется, что этот вопрос будет решаться вместе с нардепами.

Что предшествовало: В течение января - августа 2020 года инспекторы "Укртрансбезпекы" проверили почти 400 тысяч транспортных средств и начислили  более 81 млн грн платы за перегрузки.

Напомним: 

  • Президент Владимир Зеленский пригрозил последствиями дальнобойщикам и владельцам грузовиков, которые пытаются обойти взвешивание машин с помощью соцсетей и разрушают новые дороги.

Темы: дороги


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