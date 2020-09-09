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Антирекорд новых случаев коронавируса зафиксировали на Черниговщине

Среда, 9 сентября 2020, 03:49
Антирекорд новых случаев коронавируса зафиксировали на Черниговщине

8 сентября в Черниговской области сообщили о 112 новых больных коронавирусом. Это самый большой показатель в области за время пандемии.

Источник: председатель Черниговской ОГА Андрей Прокопенко в facebook

Прямая речь: "За прошедшие сутки зарегистрировано рекордное количество инфицированных коронавирусом – 112. Из них 21 случай выявлен в Борзнянскому и столько же в Носовском районах, 18 – в Бобровицком, 14 – в Чернигове".

Детали: Отмечается, что 13 человек находятся на госпитализации, остальные на самоизоляции дома.

В этот же день от коронавируса умер 75-летний житель области.

Всего с начала эпидемии на Черниговщине зарегистрировали 2484 случаев инфицирования COVID-19, из них: 1079 пациентов выздоровели, 1107 – лечится амбулаторно, 249 – находится на госпитализации в медучреждениях, 40 летальных случаев и 9 умерших с сопутствующим диагнозом COVID-19.

За прошедшие сутки в области проведения 986 тестов (ПЦР та ИФА).

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Напомним:

  • За сутки 7 сентября 2411 жителям Украины подтвердили диагноз "коронавирусная болезнь", умерли 57 больных – и это самое большое количество летальных случаев за сутки за время наблюдений, выздоровели 940 человек.

Украинская правда
Темы: коронавирусЧерниговская область
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