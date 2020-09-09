Мир пересек отметку в 900 тысяч смертей от COVID-19
Среда, 9 сентября 2020, 04:51
От осложнений коронавируса умерли более 901 тысячи больных, вылечились – 19,8 млн человек.
Источник: данные сайта Worldometers
Детали: Зарегистрировано же было 27,7 млн случаев заболевания.
Только за последние сутки новых случаев стало больше на 241 тысячу. В частности, почти 90 тысяч обнаружили в Индии, более 28 тысяч – в США, более 17 тысяч – в Бразилии и 12 тысяч в Аргентине.
В этот же день было зафиксировано 4322 летальных случая.
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Напомним:
- За сутки 7 сентября 2411 жителям Украины подтвердили диагноз "коронавирусная болезнь", умерли 57 больных – и это самое большое количество летальных случаев за сутки за время наблюдений, выздоровели 940 человек.
Украинская правда