Мир пересек отметку в 900 тысяч смертей от COVID-19

От осложнений коронавируса умерли более 901 тысячи больных, вылечились – 19,8 млн человек.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: Зарегистрировано же было 27,7 млн случаев заболевания.

Только за последние сутки новых случаев стало больше на 241 тысячу. В частности, почти 90 тысяч обнаружили в Индии, более 28 тысяч – в США, более 17 тысяч – в Бразилии и 12 тысяч в Аргентине.

В этот же день было зафиксировано 4322 летальных случая.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Украинцы живут так, словно коронавируса не существует. Почему COVID-19 – это все еще страшно

Напомним: