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Боевики "тишину" не нарушали, но двое военных травмированы – ООС

Среда, 9 сентября 2020, 07:45

8 сентября на Донбассе во время проведения инженерных работ в тылу двое военных получили ранения от взрыва мины.

Источник: сообщение штаба ООС

Детали: Сообщается, что нарушений режима прекращения огня 8 сентября не зафиксировано.

В штабе напомнили о боевом травмировании военных. "Обоим воинам оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебные учреждения. Состояние их здоровья удовлетворительное ", – говорится в сообщении.

С начала текущих суток в полосах ответственности наших бригад обстрелов со стороны противника не зафиксировано. Режим тишины сохраняется в полной мере.

Украинская правда
Темы: ООСОбъединенные силы на ДонбассеДонбасс


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