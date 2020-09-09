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Лукашенко заявил о неизвестной части "перехваченной беседы" о Навальном - СМИ РФ

Среда, 9 сентября 2020, 11:17

Исполняющий обязанности преидента Беларуси Александр Лукашенко заявил, что существует неопубликованный фрагмент записи переговоров Польши и Германии о российском оппозиционере Алексее Навальном.

Источник: главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Роман Бабаян, участвовавший 8 сентября в интервью российских федеральных СМИ с Лукашенко, цитирует РБК

Детали: По словам Бабаяна, Лукашенко передал полную версию записи директору ФСБ Александру Бортникову.

Прямая речь: "У нас есть, говорит, весь этот разговор, хотите послушать? Мы, естественно, сразу отреагировали: конечно, хотим, давайте послушаем! На это он говорит: но тогда попросите руководителя ФСБ России".

Предыстория:

  • 3 сентября Лукашенко назвал информацию об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального фальсификацией и заявил, что белорусские разведчики перехватили разговор представителей Польши и Германии, который это доказывает.
  • Позже Лукашенко передал свои "доказательства" в ФСБ РФ.
  • 4 сентября на белорусском телевидении была обнародована запись якобы переговоров официальных "Варшавы" и "Берлина". На ней люди с несвойственными полякам и немцам именами Майк и Ник хвалят Лукашенко и договариваются "отвадить Путина от Беларуси".
  • Разговор, который длится 59 секунд и больше похож на пародию, не вызвал доверия в соцсетях. Об этом свидетельствуют многочисленные шуточные видео и коллажи, обыгрывающие сюжет "перехваченного разговора".

Темы: НавальныйЛукашенкоРосcия


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