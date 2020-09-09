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Главный эпидемиолог Молдовы заявил, что COVID-19 убил только тех, "кто и так был обузой"

Среда, 9 сентября 2020, 11:18

Главный эпидемиолог Молдовы, директор Национального агентства по общественного здравоохранения Николае Фуртунэ вызвал возмущение, заявив, что коронавирус "унес жизни тех, кто и так был обузой для окружающих".

Об этом он заявил в эфире телеканала TVR Moldova, сообщает "Европейская правда".

"Не хочу, чтобы меня осуждали или показаться циничным, но во всем мире COVID-19 унес жизни тех, кто и так был обузой для себя и окружающих. Это были люди, которые боролись с последними стадиями рака, тяжелым диабетом, сердечно-сосудистыми патологиями. Так произошло и во Франции, и в Италии, и, к сожалению, в Молдове", - заявил Фуртунэ.

Уже на следующее утро Демпартия, экс-министр здравоохранения Алла Немеренко и оппозиционные партии дружно потребовали его отставки.

Фуртунэ попытался спасти положение и заявил, что его неправильно поняли, так как он имел в виду, что эти больные - "обуза с медицинской точки зрения, а не с социальной". Вскоре после этого уже президент Игорь Додон потребовал его отставки.

Поэтому, 8 сентября, как сообщает Newsmaker, Николае Фуртунэ объявил о своей отставке на заседании, которое созвал премьер-министр Ион Кику.

Как отметили в правительстве, Кику "высоко оценил профессионализм Фуртуне и поблагодарил за его работу главы агентства в чрезвычайно сложный период на национальном и глобальном уровнях". Однако премьер-министр выразил сожаление по поводу недавних заявлений Фуртунэ об умерших от коронавируса пациентах.

Темы: МолдовакоронавирусCovid-2019
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