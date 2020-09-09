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В ВСУ антирекорд больных COVID-19

Среда, 9 сентября 2020, 11:18
В ВСУ антирекорд больных COVID-19
Фото КГГА

За минувшие сутки в вооруженных силах Украины зафиксировали рекордное количество случаев заболевания коронавирусом – 68 человек.

Источник: командование медицинских сил ВСУ в Facebook

Дословно: "За прошедшие сутки зарегистрировано 68 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19".

Детали: Из них на лечении в медучреждениях находится 9 человек. Остальные 59 больных лечатся дома под наблюдением медиков. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное.

Всего по состоянию на 10:00 9 сентября в ВСУ COVID-19 болеет 650 человек. Всего за время пандемии выздоровели 1389 человек, летальных исходов – 6.

Сейчас на изоляции (в том числе самоизоляция) находится 534 человека.  

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  • За минувшие сутки, 8 сентября, в Украине подтвердили 2551 случаев заболевания COVID-19, 45 человек умерли.

Украинская правда
Темы: коронавирусармия
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