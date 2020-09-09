Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Суд арестовал 65 самолетов: летают в Крым

Среда, 9 сентября 2020, 12:47
Фото с Facebook Диденко

Суд наложил арест на 65 самолетов – нарушителей порядка въезда и выезда из оккупированного Крымского полуострова.

Источник: пресс-секретарь прокуратуры Крыма Екатерина Диденко в Facebook

Дословно: "Прокуратура Автономной Республики Крым совместно с ГУ СБУ в АР Крым обратилась в суд с ходатайствами о наложении ареста на самолеты некоторых российских авиакомпаний, нарушивших порядок въезда/выезда из/на оккупированный полуостров и правил международных полетов. Сейчас арестованы 65 воздушных судов-нарушителей".

Детали: Уголовное производство расследуется по ч. 2 ст. 332-1, ст. 334 и ч.1 ст. 111 (нарушение должностными лицами иностранных авиакомпаний правил международных полетов и нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию и выезда из нее) УК.

В прокуратуре напомнили, что с марта 2014 года Украина закрыла воздушное пространство над оккупированным Крымом, поскольку не может гарантировать безопасность полетов. Официально приостановлено функционирование всех аэропортов оккупированного полуострова.

Однако сейчас установлено около 40 российских авиакомпаний, осуществляющих регулярные пассажирские авиаперевозки в Крым, нарушая международные правила полетов и законы Украины.

Украинская правда
Темы: Крымоккупацияавиаарест


powered by lun.ua
Главное сегодня

Верховный Суд приостановил взыскание $350 млн с Приватбанка в пользу Суркисов

фотоКолесникова в СИЗО, в ее квартире обыск

Лукашенко заявил, что сменил главу КГБ из-за "вагнеровцев" и не отдал бы их Киеву

Венедиктова решила взять в заместители юриста, работавшего с Медведчуком

Это не борьба против России: Тихановська обратилась к россиянам

В Украине за сутки 2551 больных COVID-19 и 45 смертей

Все новости...
Крым
Дефицит воды в Крыму: за спасение Симферополя взялись военные
Оккупационная полиция зомбирует детей в Крыму
В МИД подловили российских пропагандистов на лжи на счет воды для Крыма
Последние новости
15:32
Европейские послы собрались дома у Светланы Алексиевич, чтобы защитить ее от ареста
15:13
Промышленный безвиз с ЕС и нулевая декларация: Кабмин принял План приоритетных действий
14:50
В Украине торгуют справками об отрицательном результате на COVID-19 для выезда за границу
14:50
видеоКокаин вместо бананов: пограничники обнаружили рекордную партию наркотиков
14:48
Ryanair в 3,5 раза увеличит число рейсов Киев-Берлин
14:44
Кабмин предлагает разрешить летать по Украине с электронными паспортами
14:36
Студентам с оккупированных территорий разрешили учиться без изоляции и теста на COVID
14:28
НБУ объяснил, как защититься от угроз или навязчивых звонков коллекторов
14:25
Украинские партии в августе отдали полмиллиона долларов на рекламу в Facebook
14:24
Приватбанк продает отель и офисы в центре Херсона за 52 миллиона
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!