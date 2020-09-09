"Показал, что я не трус": Лукашенко объяснил, зачем ходил с автоматом

Исполняющий обязанности президента Беларуси Александр Лукашенко объяснил свое появление с автоматом возле Дворца независимости во время акций протеста тем, что он не трус и не собирается бежать.

Источник: Лукашенко в интервью российским СМИ, пишет БЕЛТА

Прямая речь: "Я показал, что я на месте и не трус, не боюсь".

"Я продемонстрировал, что мои дети здесь, что моя страна здесь и я ее буду защищать, чего бы мне это ни стоило. Хотя пресс-секретарь бежала сзади, чтобы я не выходил, говорит: "А вдруг снайпер, а вдруг что". Нет, я должен был выйти – разбежались или не разбежались (протестующие – ред,) – и поблагодарить этих ребят (правоохранителей – ред.), которые стояли в цепочке и достойно себя вели.

Но главное – я не трус и не боюсь. Я никуда не бежал и бежать не собираюсь, и дети мои тоже никуда не побегут".

Детали: При этом Лукашенко выразил мнение, что основная масса людей к тому времени уже разошлась, потому что их отозвали организаторы протеста, узнав о его скором прибытии.

Отвечая на уточняющий вопрос, и.о. президента добавил, что его появление в тот момент на публике стало посылом и внутренним, и внешним силам.

Лукашенко также заявил, что многие события в Беларуси после выборов произошли в том числе под воздействием некоторых Telegram-каналов.

Прямая речь: "Так в спокойной, тихой Беларуси возникло то, что вы видите в Минске. Не надо это преувеличивать, но и преуменьшать не надо. Некоторые вещи пришли к нам настолько неожиданно. Не из-за беспечности. Просто мы этого не ожидали. А как можно ожидать, что через интернет, Telegram-каналы так глубоко залезут в мозги, в головы людей? Люди очумели. Некоторые люди просто очумевшие".

"У вас есть возможность блокировать Telegram-каналы? Ни у кого нет, даже у тех, кто всю эту паутину придумал, – американцев".

"Все это глобализировано и интернационализировано. Если вы думаете, что богатая Россия с этим справится, ошибаетесь. Я разговаривал со многими президентами, со своим старшим другом (старшим братом, как я его называю) Путиным, я его предупредил: этому противостоять нельзя.

Поэтому вы не расслабляйтесь. У вас тоже скоро определенные политические события. А может быть и на ровном месте. Знаете, мы к чему пришли вместе с российским истеблишментом и руководством? Если сегодня Беларусь рухнет, следующей будет Россия".

Что предшествовало: Во время акции протеста в Минске 23 августа у Дворца Независимости телеграмм канал "Пул первого" опубликовал видео, как Лукашенко выходит из вертолета возле Дворца в бронежилете и с автоматом в руках.

Позже пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт заявила, что он весь день 23 августа работал в ситуационном центре во Дворце Независимости, в том числе, когда митингующие пошли на "своеобразный штурм здания".

30 августа, когда в Минске прошла еще одна масштабная акция протеста, Эйсмонт на вопрос о местонахождении Лукашенко прислала СМИ его фото с автоматом на фоне Дворца Независимости.

В Беларуси с 9 августа постоянно проходят масштабные митинги против объявленной победы на них Александра Лукашенко.