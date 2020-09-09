Семья из Беларуси, следуя в Украину, попросила международной защиты из-за преследования.

Источник: Государственная пограничная служба, пресс-секретарь ведомства Андрей Демченко в комментарии УП

Детали: Двое взрослых (мужчина и женщина) вместе с детьми прибыли в один из пунктов пропуска на украинско-белорусском участке границы в пределах Черниговской области.

Во время пограничного контроля они сразу обратились к украинским пограничникам, отметив, что нуждаются в дополнительной защите из-за притеснений в своей стране.

По словам мужчины, уже некоторое время они чувствовали давление со стороны белорусских правоохранительных органов. Однако из страны решили уехать, так как недавно против него якобы было заведено надуманное уголовное дело связано со взяточничеством.

Иностранцам разъяснили порядок обращения за защитой в соответствии с украинским законодательством и оформили на въезд в Украину. В подразделение миграционной службы Украины направлено уведомление об обращении за защитой.

Прямая речь Демченко: "В ближайшее время эти граждане должны обратиться в миграционную службу для оформления соответствующих документов".

Дополнительно: В последнее время в пунктах пропуска на государственной границе Украины за получением защиты обратились 15 граждан Беларуси.