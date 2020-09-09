Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Среда, 9 сентября 2020, 13:50

Семья из Беларуси, следуя в Украину, попросила международной защиты из-за преследования.

Источник: Государственная пограничная служба, пресс-секретарь ведомства Андрей Демченко в комментарии УП

Детали: Двое взрослых (мужчина и женщина) вместе с детьми прибыли в один из пунктов пропуска на украинско-белорусском участке границы в пределах Черниговской области.

Во время пограничного контроля они сразу обратились к украинским пограничникам, отметив, что нуждаются в дополнительной защите из-за притеснений в своей стране.

По словам мужчины, уже некоторое время они чувствовали давление со стороны белорусских правоохранительных органов. Однако из страны решили уехать, так как недавно против него якобы было заведено надуманное уголовное дело связано со взяточничеством.

Иностранцам разъяснили порядок обращения за защитой в соответствии с украинским законодательством и оформили на въезд в Украину. В подразделение миграционной службы Украины направлено уведомление об обращении за защитой.

Прямая речь Демченко: "В ближайшее время эти граждане должны обратиться в миграционную службу для оформления соответствующих документов".

Дополнительно: В последнее время в пунктах пропуска на государственной границе Украины за получением защиты обратились 15 граждан Беларуси.

Украинская правда
Темы: БеларусьграницаПограничная служба
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Все новости...
Беларусь
В Беларусь заехала уже девятая колонна "Вагнера"
Международная федерация гимнастики допустила россиян и белорусов к соревнованиям: есть условие
Президент Латвии: "Вагнеровцы" в Беларуси увеличивают угрозу гибридной войны
Последние новости
00:11
обновляетсяРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:08
На Днепропетровщине работает ПВО
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
23:14
В России горело атомное судно
22:49
видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения
22:31
Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30
22:26
Хмельнитчину атакуют "Шахеды", работает ПВО
22:02
Глава МВД Германии об угрозе исламистских терактов: Не дадим себя запугать
21:40
тестЕст невежливых детей и кладет угли в чулки: что вы знаете о мифических существах Рождества
21:31
В Одессе прогремели взрывы
Все новости...
Реклама: