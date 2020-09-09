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Кокаин вместо бананов: пограничники обнаружили рекордную партию наркотиков

Среда, 9 сентября 2020, 14:50

В морском порту "Южный" оперативные сотрудники Государственной пограничной службы Украины задержали рекордную партию кокаина.

Источник: ГПСУ

Детали: Наркотики перевозились в контейнере с грузом бананов, который прибыл на судне из Республики Эквадор.

В контейнере оперативники обнаружили 100 расфасованных брикетов с кокаином. Общий вес наркотических средств составляет около 112 кг. Стоимость изъятых наркотических средств на теневом рынке составляет более 17 млн ​​долларов США.

Дальнейшие процессуальные действия продолжаются.

Операцию провели оперативные сотрудники Госпогранслужбы совместно с сотрудниками Одесской таможни Гостаможслужбы, УСБУ в Одесской области, группы портового контроля (ССР) и под процессуальным руководством прокуратуры Одесской области.

Украинская правда
Темы: наркотикиПограничная служба


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