Кокаин вместо бананов: пограничники обнаружили рекордную партию наркотиков
В морском порту "Южный" оперативные сотрудники Государственной пограничной службы Украины задержали рекордную партию кокаина.
Источник: ГПСУ
Детали: Наркотики перевозились в контейнере с грузом бананов, который прибыл на судне из Республики Эквадор.
В контейнере оперативники обнаружили 100 расфасованных брикетов с кокаином. Общий вес наркотических средств составляет около 112 кг. Стоимость изъятых наркотических средств на теневом рынке составляет более 17 млн долларов США.
Дальнейшие процессуальные действия продолжаются.
Операцию провели оперативные сотрудники Госпогранслужбы совместно с сотрудниками Одесской таможни Гостаможслужбы, УСБУ в Одесской области, группы портового контроля (ССР) и под процессуальным руководством прокуратуры Одесской области.