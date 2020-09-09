Лукашенко: Протестующие получают сигналы из космоса

Исполняющий обязанности Александр Лукашенко заявил, что 23 августа прибыл на вертолете ко Дворцу независимости, когда собравшиеся там протестующие разошлись, "получив сигнал из космоса" о его приближении.

Источник: "Медуза"

Детали: Издание публикует видео общения Лукашенко с представителями контролируемых Кремлем федеральных СМИ России

По версии Лукашенко, это не он испугался участников акции. Это участники акции получили сигнал из космоса о приближении Лукашенко и потому поспешили убраться куда подальше. По словам и.о. президента за всем "стоят американцы, управлявшие участниками акции у Дворца независимости"

Прямая речь: "Я видел, что делается в Беларуси, и вы помните, они тогда впервые ринулись сюда, ко Дворцу независимости. Ясно, что мы этот вариант просчитывали и так, как следует, Дворец независимости был защищен. Но когда они двинулись сюда, рядом, в Дроздах, буквально километра два отсюда, через озеро у меня вертолет президентский. Я думаю: я должен посмотреть, что там творится.

Я сажусь в вертолет, но они же, сволочи, американцы же ведут, они же из космоса видят все, и они в свой центр под Варшавой дали сигнал, что президентский вертолет поднялся. И вот как только президентский вертолет поднялся, а это буквально, ну вот если напрямую, полтора километра, так было, по-моему, — они побежали. Они начали расходиться… Я низко опустился на вертолете и смотрел, когда они уходить начали от Дворца независимости".

Что предшествовало: Во время акции протеста в Минске 23 августа у Дворца Независимости телеграмм канал "Пул первого" опубликовал видео, как Лукашенко выходит из вертолета возле Дворца в бронежилете и с автоматом в руках.

В Беларуси с 9 августа постоянно проходят масштабные митинги против объявленной победы на них Александра Лукашенко, который 26 лет удерживает власть в стране в том числе путем преследования оппонентов и фальсификации выборов.