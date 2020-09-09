Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Лукашенко: Протестующие получают сигналы из космоса

Среда, 9 сентября 2020, 16:09
Радио Свобода

Исполняющий обязанности Александр Лукашенко заявил, что 23 августа прибыл на вертолете ко Дворцу независимости, когда собравшиеся там протестующие разошлись, "получив сигнал из космоса" о его приближении.

Источник: "Медуза"

Детали: Издание публикует видео общения Лукашенко с представителями контролируемых Кремлем федеральных СМИ России

По версии Лукашенко, это не он испугался участников акции. Это участники акции получили сигнал из космоса о приближении Лукашенко и потому поспешили убраться куда подальше.  По словам и.о. президента за всем "стоят американцы, управлявшие участниками акции у Дворца независимости"

Прямая речь: "Я видел, что делается в Беларуси, и вы помните, они тогда впервые ринулись сюда, ко Дворцу независимости. Ясно, что мы этот вариант просчитывали и так, как следует, Дворец независимости был защищен. Но когда они двинулись сюда, рядом, в Дроздах, буквально километра два отсюда, через озеро у меня вертолет президентский. Я думаю: я должен посмотреть, что там творится.

Я сажусь в вертолет, но они же, сволочи, американцы же ведут, они же из космоса видят все, и они в свой центр под Варшавой дали сигнал, что президентский вертолет поднялся. И вот как только президентский вертолет поднялся, а это буквально, ну вот если напрямую, полтора километра, так было, по-моему, — они побежали. Они начали расходиться… Я низко опустился на вертолете и смотрел, когда они уходить начали от Дворца независимости".

Что предшествовало: Во время акции протеста в Минске 23 августа у Дворца Независимости телеграмм канал "Пул первого" опубликовал видео, как Лукашенко выходит из вертолета возле Дворца в бронежилете и с автоматом в руках.

В Беларуси с 9 августа постоянно проходят масштабные митинги против объявленной победы на них Александра Лукашенко, который 26 лет удерживает власть в стране в том числе путем преследования оппонентов и фальсификации выборов.

Темы: ЛукашенкоБеларусь


powered by lun.ua
Главное сегодня

Новости 9 сентября: откровения Богдана, заявления Лукашенко

В ОП говорят, что в группе инспекторов на Донбассе будет "ограниченное присутствие боевиков"

видео, обновленоБогдан: Чиновники Офиса президента тайно встречаются с Порошенко

По делу Шеремета выбрали основных присяжных – адвокаты

В Беларуси арестованной Колесниковой "шьют" госизмену

Участники ТКГ совместно с ОБСЕ проведут инспекцию в районе, где сорвали перемирие

Все новости...
Лукашенко
В Кремле настаивают: визит Лукашенко не для слияния, а для союза двух стран
Лукашенко меняет генпрокурора и уверяет, что "дефицита кадров" нет
Лукашенко заявил, что у Беларуси и РФ "единая армия"
Последние новости
00:20
ВОЗ одобряет приостановление испытаний вакцины от COVID-19, которая, вероятно, вызывает болезнь
23:59
Навального отравили улучшенным "Новичком", он должен был умереть в самолете – СМИ
23:27
Умер военный, которому Зеленский говорил "я же не лох какой-то"
22:41
фотоХакеры взломали сайт академии МВД Беларуси и оставили послание
22:24
В Черткове Тернопольской закрыли детские сады
21:49
Богдан рассказал, что ему сожгли две машины в один день
21:32
Через COVID-19 у работницы пищеблока на карантин идет школа на Черниговщине
21:17
Новости 9 сентября: откровения Богдана, заявления Лукашенко
21:06
Богдан прокомментировал "обещания Ермака" РФ и спецоперацию по "вагнеровцам"
21:02
Трамп признал, что от начала сознательно преуменьшал угрозу коронавируса
Все новости...