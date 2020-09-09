Украина будет жестко реагировать на попытки злоупотребления открытостью ее границ – Кулеба

Граница Украины открыта для граждан Беларуси, однако Украинское государство будет жестко реагировать на любые попытки злоупотребления ее открытостью белорусскими или российскими специальными службами.

Источник: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на совместной с главой МИД Португалии пресс-конференции в Лиссабоне в среду, цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Что касается того, что случилось вчера. У нас есть серьезные причины считать, что эти люди не въехали в Украину добровольно, дипломатично выражаясь. Я сделал очень четкое заявление вчера, говоря, что, несмотря на то, что граница Украины свободна и открыта для граждан Беларуси, мы будем жестко реагировать на любые попытки злоупотребления открытостью Украины белорусскими или российскими специальными службами".

Детали: Глава МИД подчеркнул, что поскольку в Беларуси разворачивался кризис, для Украины стало ясно, что "мы должны протянуть руку помощи народу Беларуси". Поэтому при закрытии границ для иностранцев, для белорусов сделали преференции (для тех, кто заявляет о притеснениях -ред.).



Министр отметил, что для Украины любое усиление позиций РФ в Беларуси является угрозой национальной безопасности.

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