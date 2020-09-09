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Украина будет жестко реагировать на попытки злоупотребления открытостью ее границ – Кулеба

Среда, 9 сентября 2020, 18:19
Украина будет жестко реагировать на попытки злоупотребления открытостью ее границ – Кулеба

Граница Украины открыта для граждан Беларуси, однако Украинское государство будет жестко реагировать на любые попытки злоупотребления ее открытостью белорусскими или российскими специальными службами.

Источник: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на совместной с главой МИД Португалии пресс-конференции в Лиссабоне в среду, цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Что касается того, что случилось вчера. У нас есть серьезные причины считать, что эти люди не въехали в Украину добровольно, дипломатично выражаясь. Я сделал очень четкое заявление вчера, говоря, что, несмотря на то, что граница Украины свободна и открыта для граждан Беларуси, мы будем жестко реагировать на любые попытки злоупотребления открытостью Украины белорусскими или российскими специальными службами".

Детали: Глава МИД подчеркнул, что поскольку в Беларуси разворачивался кризис, для Украины стало ясно, что "мы должны протянуть руку помощи народу Беларуси". Поэтому при закрытии границ для иностранцев, для белорусов сделали преференции (для тех, кто заявляет о притеснениях -ред.).

Министр отметил, что для Украины любое усиление позиций РФ в Беларуси является угрозой национальной безопасности.

Предыстория:

  • 7 сентября член президиума Координационного совета Мария Колесникова, пресс-секретарь Антон Родненков и исполнительный секретарь совета Иван Кравцов перестали выходить на связь.
  • Государственная пограничная служба Украины подтвердила въезд в страну Антона Родненкова и Ивана Кравцова. Мария Колесникова на украинский пункт пропуска не прибывала.
  • Позже стало известно, что выезд Родненкова и Кравцова из Беларуси был "насильственным выдворением", а Колесникова при попытке ее насильственного вывоза с территории Беларуси порвала свой паспорт.

Темы: Беларусьграница
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