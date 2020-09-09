Кабмин расширил перечень иностранцев, которым разрешен въезд, но запретил транзит

Вступили в силу изменения в перечень исключений для иностранцев, которым не запрещен въезд в Украину.

Источник: Государственная пограничная служба Украины

Детали: Постановление Кабинета министров от 2 сентября 2020 № 791 обнародовано на официальном сайте правительства.

В частности абзац, в котором говорится о лицах, имеющих родственные связи с гражданами Украины, расширен: под запрет въезда не попадают теперь лица, являющиеся одним из супругов, родителями, детьми, бабушкой или дедом гражданина Украины. При этом пограничники обращают внимание, что согласно законодательству правовой статус ребенка имеет лицо до достижения им совершеннолетия.

Вместе с тем, согласно изменениям отменяется норма, предусматривающая возможность въезда в Украину иностранцев, которые направлялись на территорию нашего государства транзитом.

Также детализирован и вопрос относительно лиц, направляющихся в Украину на учебу. Собственно соответствующий абзац дополнен, что это должны быть высшие учебные заведения.

Напомним: 28 августа Украина закрыла границы для въезда иностранцев для того, чтобы защититься от вспышки эпидемии из-за паломничества хасидов в Умань. В то же время это решение вызвало критику из-за несбалансированности.

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