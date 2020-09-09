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Премьер Польши вручил Тихановской ключи от нового белорусского центра в Варшаве

Среда, 9 сентября 2020, 18:42

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий вручил символические ключи от нового белорусского центра в Варшаве бывшей кандидатке в президенты Беларуси Светлане Тихановской.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Солидарность - это не только историческое движение, которое привело к прорыву. Солидарность происходит здесь и сейчас! Сегодняшняя встреча со Светланой Тихановской, Павел Латушко и Ольгой Ковальковой и наша поддержка белорусского народа показывают, что солидарность может выходить за рамки национальных границ", - написал Моравецкий в Twitter после встречи.

По словам польского премьера, Польша открыта для всех белорусов, которые нуждаются в помощи, сообщает TVN24.

"Весь Евросоюз поддерживает белорусский народ в его праве выражать свою волю, жить в условиях свободы, в условиях демократии. Скоро мы представим экономический план для белорусского народа, для белорусского государства, цель которого - показать, что Европа открыта для Беларуси", - сказал Моравецкий.

Тихановская в свою очередь поблагодарила "Польшу за то, что приняла меня и всех людей, которые были вынуждены уехать из Беларуси".

Она добавила, что белорусский народ проснулся и начал бороться за свои права. "Для нас Лукашенко нелегитимен, мы не можем принять Лукашенко как лидера, мы не готовы доверить ему свою страну. Поэтому мы убеждены, что нашему обществу помогут только новые, честные выборы, чтобы выбрать настоящего президента", - сказала Тихановская.

Как известно, Тихановская в августе уехала в Литву. 9 сентября она прибыла в Варшаву для встречи с руководителями страны и представителями общественных организаций.

Темы: ПольшаБеларусьТихановская


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