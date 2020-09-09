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В МИД РФ ответили на заявление министров G7 по Навальному

Среда, 9 сентября 2020, 18:31

В России заявили, что Германия отказывается "наладить плотный диалог" с российскими медиками в связи с ситуацией вокруг отравления Алексея Навального.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в ответе МИД РФ на заявление глав МИД стран Группы семи (G7).

"На фоне такого неконструктивного подхода германских властей продолжаются безосновательные нападки на Россию. Развёрнутая массированная дезинформационная кампания явно свидетельствует о том, что основную задачу её инициаторы видят не в заботе о здоровье А.Навального и выяснении истинных причин его госпитализации, а в мобилизации санкционных настроений", - говорится в заявлении.

В российском министерстве также заявили, что "настойчиво добиваются от германской стороны предоставления данных медицинского обследования А.Навального, включая информацию о результатах биохимических исследований".

Ранее сообщалось, что Федеральная ассоциация врачей Германии (BÄK) отклонила предложение российских коллег о создании совместной группы для проведения медицинской экспертизы по отравлению Навального.

2 сентября немецкое правительство заявило, что Навального отравили "Новичком". Следы вещества в организме оппозиционера обнаружили в специальной лаборатории Бундесвера.

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Темы: НавальныйG7РосcияМИД


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