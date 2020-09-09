Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В МИД РФ ответили на заявление министров G7 по Навальному

Среда, 9 сентября 2020, 18:31

В России заявили, что Германия отказывается "наладить плотный диалог" с российскими медиками в связи с ситуацией вокруг отравления Алексея Навального.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в ответе МИД РФ на заявление глав МИД стран Группы семи (G7).

"На фоне такого неконструктивного подхода германских властей продолжаются безосновательные нападки на Россию. Развёрнутая массированная дезинформационная кампания явно свидетельствует о том, что основную задачу её инициаторы видят не в заботе о здоровье А.Навального и выяснении истинных причин его госпитализации, а в мобилизации санкционных настроений", - говорится в заявлении.

В российском министерстве также заявили, что "настойчиво добиваются от германской стороны предоставления данных медицинского обследования А.Навального, включая информацию о результатах биохимических исследований".

Ранее сообщалось, что Федеральная ассоциация врачей Германии (BÄK) отклонила предложение российских коллег о создании совместной группы для проведения медицинской экспертизы по отравлению Навального.

2 сентября немецкое правительство заявило, что Навального отравили "Новичком". Следы вещества в организме оппозиционера обнаружили в специальной лаборатории Бундесвера.

Читайте также: Яд для Путина: что меняет покушение на Навального в отношениях России и Запада

"Украинская правда" в Threads

Темы: НавальныйG7РосcияМИД
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Все новости...
Навальный
В России в день рождения Навального людей задерживали за плакаты о кенгуру и шарики
Роулинг, Лоу, Памук и свыше 100 деятелей культуры просят Путина освободить Навального
Против Навального возбудили новое дело, грозит пожизненное
Последние новости
00:11
обновляетсяРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:08
На Днепропетровщине работает ПВО
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
23:14
В России горело атомное судно
22:49
видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения
22:31
Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30
22:26
Хмельнитчину атакуют "Шахеды", работает ПВО
22:02
Глава МВД Германии об угрозе исламистских терактов: Не дадим себя запугать
21:40
тестЕст невежливых детей и кладет угли в чулки: что вы знаете о мифических существах Рождества
21:31
В Одессе прогремели взрывы
Все новости...
Реклама: