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Трамп признал, что от начала сознательно преуменьшал угрозу коронавируса

Среда, 9 сентября 2020, 21:02

Президент США Дональд Трамп признался журналисту Бобу Вудворду, что он сознательно преуменьшал значение коронавируса в начале этого года, зная, что вирус смертелен и значительно серьезнее, чем сезонный грипп.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в новой книге журналиста "Ярость", копии экземпляров которой получили Washington Post и CNN. СМИ также опубликовали аудио отрывки интервью с президентом США, подтверждающие сказанное Трампом.

"Вы просто дышите воздухом, вот как это происходит... Это очень деликатный вопрос. Кроме того, он более смертелен, чем даже ваш тяжелый грипп", - сказал Трамп в интервью Вудворду 7 февраля.

В то время Трамп говорил американцам, что вирус не хуже сезонного гриппа, предсказывая, что он скоро исчезнет, ​​и настаивал на том, что правительство США полностью контролирует заболевание, напоминает WP.

Лишь через несколько недель Трамп публично признал, что вирус не является обычным гриппом, и что он может передаваться через воздух.

В интервью Вудворду 19 марта Трамп признал, что сознательно преуменьшал угрозу коронавируса.

"Я хотел всегда преуменьшать его... Мне все еще нравится преуменьшать, потому что я не хочу вызвать панику", - признался президент США всего через несколько дней после того, как объявил в стране чрезвычайную ситуацию из-за коронавируса.

В феврале Трамп публично говорил, что к апрелю, "когда станет немного теплее, коронавирус удивительным образом исчезнет".

Кроме исследования того, как Трамп справился с пандемией, новая книга Вудворда охватывает расовые отношения, дипломатию с Северной Кореей и ряд других вопросов, которые были на повестке дня президента США в течение последних двух лет.

Книга частично основывается на 18 интервью, которые Вудворд провел с президентом в период с декабря по июль. Часть цитат в книге были получены в результате "глубоких" бесед с источниками, рассказал журналист.

Темы: Трампкоронавирус


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