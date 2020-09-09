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Новости 9 сентября: откровения Богдана, заявления Лукашенко

Среда, 9 сентября 2020, 21:17

Андрей Богдан рассказал, что чиновники Офиса президента тайно встречаются с Порошенко, Лукашенко уверяет, что Россия рухнет следующей после Беларуси, — актуальные новости 9 сентября.

Об откровениях Богдана

Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан рассказал, что, по его информации, чиновники ОП периодически встречаются с экс-президентом Петром Порошенко за обедом в ресторане.

Богдан также говорит, что самое большое влияние на президента Владимира Зеленского имеет народный депутат "Слуги народа" Николай Тищенко.

О заявлениях Лукашенко

Исполняющий обязанности президента Беларуси Александр Лукашенко считает, что у Беларуси и России "единая армия". В то же время Лукашенко уверяет, что Россия рухнет следующей после Беларуси.

Лукашенко также заявил, что смена главы КГБ республики связана с делом о задержании 33 "вагнеровцев" в июле этого года.

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