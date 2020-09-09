Богдан рассказал, что ему сожгли две машины в один день

Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан рассказал, что кроме Tesla ему сожгли еще и старую Skoda, которая стояла в другом районе Киева.

Источник: Богдан в интервью журналисту Дмитрию Гордону

Прямая речь Богдана: "В этот день, это секрет, я никогда этого не говорил, в одно время в двух разных районах, в Днепровском и Святошинском (Киев – УП), сожгли две мои машины. Одна – это моя личная машина, которую я дал своему брату – Tesla белая – дал поездить, потому что его машина поломалась. А вторая машина ("Шкода Фабия", которой 19 лет) – у моего водителя. Он на ней добирался на работу и возвращался.

В чем смысл жечь "Шкоду Фабию"? Это синхронизированная "смска", что "мы отслеживаем не только тебя, а все твое окружение. И Тесла была на охраняемой парковке – за два метра до будки охранника…

И сожгли вторую машину".

Детали: Он считает, что такого уровня сбором информации о нахождении автомобилей могут заниматься и владеть ею только спецслужбы. Богдан связывает оба поджога "с чиновниками Офиса президента".

Он напомнил, что его уволили 11 февраля, а машины сожгли 11 августа – ровно через полгода. Бывший глава ОПУ видит в этом знак.

Что было раньше:

Бывшему главе Офиса президента Андрею Богдану этой ночью сожгли электромобиль "Tesla".

Он опубликовал видео с камеры наблюдения, на котором неизвестный поджигает его электрокар, и заявил, что расценивает это как угрозу от власти.