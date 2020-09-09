Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Богдан рассказал, что ему сожгли две машины в один день

Среда, 9 сентября 2020, 21:49
Богдан рассказал, что ему сожгли две машины в один день
фото: DTP.KIEV.UA

Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан рассказал, что кроме Tesla ему сожгли еще и старую Skoda, которая стояла в другом районе Киева.

Источник: Богдан в интервью журналисту Дмитрию Гордону

Прямая речь Богдана: "В этот день, это секрет, я никогда этого не говорил, в одно время в двух разных районах, в Днепровском и Святошинском (Киев – УП), сожгли две мои машины. Одна – это моя личная машина, которую я дал своему брату – Tesla белая – дал поездить, потому что его машина поломалась. А вторая машина ("Шкода Фабия", которой 19 лет) – у моего водителя. Он на ней добирался на работу и возвращался.

В чем смысл жечь "Шкоду Фабию"? Это синхронизированная "смска", что "мы отслеживаем не только тебя, а все твое окружение. И Тесла была на охраняемой парковке – за два метра до будки охранника…

И сожгли вторую машину".

Детали: Он считает, что такого уровня сбором информации о нахождении автомобилей могут заниматься и владеть ею только спецслужбы. Богдан связывает оба поджога "с чиновниками Офиса президента".

Он напомнил, что его уволили 11 февраля, а машины сожгли 11 августа – ровно через полгода. Бывший глава ОПУ видит в этом знак.

Что было раньше:

Бывшему главе Офиса президента Андрею Богдану этой ночью сожгли электромобиль "Tesla".

Он опубликовал видео с камеры наблюдения, на котором неизвестный поджигает его электрокар, и заявил, что расценивает это как угрозу от власти.

Роман Петренко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: Богданпожар
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Все новости...
Богдан
Корниенко посоветовал Богдану идти в НАБУ по "зарплате в конвертах"
Главные новости вторника и ночи: зарплаты "слуг" в конвертах, охрана семьи Гогилашвили
Богдан рассказал о ежемесячных зарплатах "слуг" в конвертах: Платят за нужные голосования
Последние новости
00:11
обновляетсяРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:08
На Днепропетровщине работает ПВО
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
23:14
В России горело атомное судно
22:49
видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения
22:31
Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30
22:26
Хмельнитчину атакуют "Шахеды", работает ПВО
22:02
Глава МВД Германии об угрозе исламистских терактов: Не дадим себя запугать
21:40
тестЕст невежливых детей и кладет угли в чулки: что вы знаете о мифических существах Рождества
21:31
В Одессе прогремели взрывы
Все новости...
Реклама: