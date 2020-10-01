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Главные новости среды и ночи: увольнение Фокина, статус Лукашенко

Четверг, 1 октября 2020, 08:00

Зеленский уволил Фокина из ТКГ, Украина определилась, как будет называть Лукашенко — актуальные новости 30 сентября.

Об увольнении Фокина

Президент Владимир Зеленский подписал указ, которым уволил Витольда Фокина с должности первого заместителя главы украинской делегации в Трехсторонний контактной группе.

О статусе Лукашенко 

После завершения срока полномочий Александра Лукашенко как президента Беларуси официально Украина планирует называть его по имени, не указывая должности.

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Темы: пожар


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