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На Луганщине огонь угрожает 22 населенным пунктам, село Вороново сгорело

Четверг, 1 октября 2020, 08:19
На Луганщине огонь угрожает 22 населенным пунктам, село Вороново сгорело

Самая сложная обстановка с пожарами в Луганской области – вдоль линии разграничения от Станицы-Луганской до ​​Северодонецка, где лесные пожары угрожают 22 населенным пунктам, есть 6 основных очагов пожаров.

Источник: Управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Луганской области, Александр Махов в Facebook

Дословно ГСЧС: "На территории Луганской области продолжается тушение лесных пожаров в Новоайдарском, Старобельском и Станично-Луганском районах, где в связи с сильными порывами ветра произошло распространение огня.

Наиболее сложная обстановка сложилась вдоль линии разграничения от Станицы-Луганской до​​Северодонецка, где лесные пожары приобрели угрожающий характер для 22 населенных пунктов".

Детали: Основные очаги лесных пожаров:

- очаг №1 между населенными пунктами Байдовка и Половинкино (Старобельский район) локализован на площади 8 га. Не допущено распространение огня на эти населенные пункты.

- очаг №2 между селами Песчаное, Нижнетеплое, Артема (Станично-Луганский район). Возгорание камыша и сухой растительности на площади более 20 га. Эвакуация не проводилась.

- очаг №3, который возник вблизи Трехизбенки (Новоайдарский район), – в результате сильного ветра (20 м/с) по лесным массивам распространился к Северодонецку (по данным лесхозов, огнем пройдено около 8,8 тыс. га).

Спасатели на окраине Северодонецка тушат пожары на складе бытовой химии и лакокрасочных изделий. Пожары на заводе антисептиков (хранится 30 тонн спирта) и на хлораторной насосной станции ликвидированы (хранится 280 кг хлора). В настоящее время распространение огня в сторону г. Северодонецк нет.

 - очаг №4 вблизи с. Ольховый (Станично-Луганский район) – огнем пройдено 200 га леса.

- очаг №5 возле с. Болотенное (Станично-Луганский район) – возгорание свыше 6 га камыша и сухой растительности.

- очаг №6 вблизи сел Лобочево, Геевка (Станично-Луганский район) – произошел лесной пожар на площади 300 га.

 

По предварительным оценкам, ориентировочная площадь, пройденная огнем, составляет около 9,3 тыс. гектаров.

В результате пожаров погибло 4 человека (3 гражданских, 1 работник лесхоза) и госпитализированы 10 человек.

По оперативным данным эвакуированы 120 человек.

Убытки, количество уничтоженных и поврежденных зданий и сооружений – уточняется органами местной власти.

Работы проводятся в круглосуточном режиме на всех 6 основных очагах пожаров. Всего к тушению привлечены 1229 человек и 204 ед. техники, в том числе от ГСЧС, ВСУ, Нацполиции.

Прямая речь Махова: "Пожар на Луганщине. Село Вороново выгорело дотла. На данный момент известно о четырех погибших. Тушение продолжается"

Справка: По прогнозу Укргидрометцентра, на территории Луганской области с 1 по 5 октября будет наблюдаться малооблачная погода без осадков, 1 октября порывы ветра до 20 м/с, в остальные дни ветер 3-12 м/с. Температура воздуха днем ​​от 17 до 25 градусов.

"Украинская правда" в Threads

Темы: пожарЛуганская область
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