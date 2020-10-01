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Синоптики рассказали, какой будет погода в октябре

Четверг, 1 октября 2020, 09:23
Синоптики рассказали, какой будет погода в октябре
Фото unsplash.com

В октябре средняя месячная температура будет в пределах климатической нормы и составит 7-12° тепла, аномальных осадков не ожидается.

Источник: Укргидрометцентр

Дословно: "Средняя месячная температура прогнозируется 7-12° тепла (в горах 6-7° тепла), что близко к средним многолетним значениям".

Детали: В октябре ожидается 30-65 мм осадков (в Карпатах местами 75-100 мм), что также в пределах средних многолетних значений.

Синоптики отмечают, что традиционно в Украине средняя месячная температура в октябре составляет 6-12°.

Во второй и третьей декадах октября происходит переход средней суточной температуры через +8° в сторону понижения, а в южной части страны и на Закарпатье – в первой декаде ноября.

Абсолютный максимум температуры воздуха в октябре составляет 25-35°, в горных районах 18-24°.

А абсолютный минимум – 5-16° мороза, в северных, центральных, восточных областях и в Карпатах местами 18-23° мороза, на юге Крыма – 0-2° мороза.

Среднее месячное количество осадков составляет 20-54 мм, в Карпатах до 80 мм, на высокогорье до 120 мм.

Украинская правда
Темы: погода
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