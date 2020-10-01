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Из обновленного НАПК уволили почти каждого третьего работника

Четверг, 1 октября 2020, 12:07
Из обновленного НАПК уволили почти каждого третьего работника
Фото: Эльдар Сарахман, УП

После перезагрузки Нацагентства по предупреждению коррупции из ведомства уволили почти каждого третьего работника.

Источник: интервью главы НАПК Александра Новикова УП

Прямая речь: "Где-то 70 (людей уволили – УП), а в органе 268 было, то есть почти каждого третьего ...

Руководителей я уволил всех. Некоторые уволились, зная, что я буду назначен, еще раньше, до моего прихода".

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Напомним:

  • В начале октября 2019 года Верховная Рада приняла закон, который меняет форму управления Национальным агентством по предупреждению коррупции.
  • 16 декабря конкурсная комиссия избрала новым председателем НАПК Александра Новикова.

Украинская правда
Темы: НАПК
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