Из обновленного НАПК уволили почти каждого третьего работника
Четверг, 1 октября 2020, 12:07
После перезагрузки Нацагентства по предупреждению коррупции из ведомства уволили почти каждого третьего работника.
Источник: интервью главы НАПК Александра Новикова УП
Дословно: "Где-то 70 (людей уволили – УП), а в органе 268 было, то есть почти каждого третьего ...
Руководителей я уволил всех. Некоторые уволились, зная, что я буду назначен, еще раньше, до моего прихода".
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Напомним:
Украинская правда