Двух экс-пограничников будут судить за выдворение Саакашвили в Польшу в 2018 году

Государственное бюро расследований обвиняет двух бывших должностных лиц пограничной службы в превышении полномочий при осуществлении реадмиссии в Польшу Михеила Саакашвили в 2018 году.

Источник: сообщение ГБР

Дословно: "Направлено в суд обвинительный акт в отношении двух бывших должностных лиц Государственной пограничной службы Украины, а именно директора Департамента оперативной деятельности Администрации Госпогранслужбы и начальник Центра выполнения специальных задач Государственной пограничной службы Украины.

Следствием установлено, что в 2018 году бывшие чиновники были причастны к организации и осуществлению незаконного задержания М. Саакашвили, лишению его права на свободное передвижение и принудительной доставке к месту совершения передачи (реадмиссии) в Республику Польша".

Детали: Если вина экс-чиновников будет доказана, то им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Также ГБР сообщает, что продолжается досудебное расследование в отношении других чиновников органов государственной власти, причастных к реадмиссии.

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