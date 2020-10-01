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Двух экс-пограничников будут судить за выдворение Саакашвили в Польшу в 2018 году

Четверг, 1 октября 2020, 12:55
Двух экс-пограничников будут судить за выдворение Саакашвили в Польшу в 2018 году

Государственное бюро расследований обвиняет двух бывших должностных лиц пограничной службы в превышении полномочий при осуществлении реадмиссии в Польшу Михеила Саакашвили в 2018 году.

Источник: сообщение ГБР

Дословно: "Направлено в суд обвинительный акт в отношении двух бывших должностных лиц Государственной пограничной службы Украины, а именно директора Департамента оперативной деятельности Администрации Госпогранслужбы и начальник Центра выполнения специальных задач Государственной пограничной службы Украины.

Следствием установлено, что в 2018 году бывшие чиновники были причастны к организации и осуществлению незаконного задержания М. Саакашвили, лишению его права на свободное передвижение и принудительной доставке к месту совершения передачи (реадмиссии) в Республику Польша".

Детали: Если вина экс-чиновников будет доказана, то им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Также ГБР сообщает, что продолжается досудебное расследование в отношении других чиновников органов государственной власти, причастных к реадмиссии.

Предыстория:

  • В феврале 2020 Саакашвили задержали в столичном ресторане.
  • Позже в Государственной пограничной службе сообщили, что выдворили лидера партии "Движение новых сил" Саакашвили в Польшу.
  • Генпрокуратура утверждала, что Саакашвили договаривался с человеком Виктора Януковича Сергеем Курченко о финансировании акций протеста.
  • В июле 2017 президент Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства.
  • Владимир Зеленский, став президентом, в 2019 году вернул Саакашвили гражданство Украины, а затем назначил его председателем Исполнительного комитета реформ.

Украинская правда
Темы: СаакашвилиПограничная службаПорошенкоЗеленский
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