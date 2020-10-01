Двух экс-пограничников будут судить за выдворение Саакашвили в Польшу в 2018 году
Государственное бюро расследований обвиняет двух бывших должностных лиц пограничной службы в превышении полномочий при осуществлении реадмиссии в Польшу Михеила Саакашвили в 2018 году.
Источник: сообщение ГБР
Дословно: "Направлено в суд обвинительный акт в отношении двух бывших должностных лиц Государственной пограничной службы Украины, а именно директора Департамента оперативной деятельности Администрации Госпогранслужбы и начальник Центра выполнения специальных задач Государственной пограничной службы Украины.
Следствием установлено, что в 2018 году бывшие чиновники были причастны к организации и осуществлению незаконного задержания М. Саакашвили, лишению его права на свободное передвижение и принудительной доставке к месту совершения передачи (реадмиссии) в Республику Польша".
Детали: Если вина экс-чиновников будет доказана, то им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
Также ГБР сообщает, что продолжается досудебное расследование в отношении других чиновников органов государственной власти, причастных к реадмиссии.
Предыстория:
- В феврале 2020 Саакашвили задержали в столичном ресторане.
- Позже в Государственной пограничной службе сообщили, что выдворили лидера партии "Движение новых сил" Саакашвили в Польшу.
- Генпрокуратура утверждала, что Саакашвили договаривался с человеком Виктора Януковича Сергеем Курченко о финансировании акций протеста.
- В июле 2017 президент Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства.
- Владимир Зеленский, став президентом, в 2019 году вернул Саакашвили гражданство Украины, а затем назначил его председателем Исполнительного комитета реформ.