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Кипр не собирается снимать блокировку санкций против режима Лукашенко - СМИ

Четверг, 1 октября 2020, 13:14

Кипр на саммите лидеров Европейского Союза собирается твердо стоять на позиции, что санкции против белорусских чиновников могут быть утверждены только в том случае, если санкции будут наложены на Турцию.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на кипрского дипломата, передает "Европейская правда".

"Чтобы высвободить белорусское досье, мы должны договориться и за нашими предложениями", - сказал дипломат, добавив, что президент Кипра Никос Анастасиадис встретился в среду с Шарлем Мишелем, который будет председательствовать на двухдневном саммите, чтобы изложить позицию Никосии.

"Я думаю, что в Европейском совете будет долгая дискуссия. Я не исключаю, что из этого может что-то получиться, но на данный момент я бы не стал ставить деньги на счастливый исход", - отметил он.

Месяц назад ЕС пообещал ввести санкции в отношении Беларуси за фальсификации выборов и нарушение прав человека, но основанный на консенсусе Союз был лишен возможности выполнить это обещание из-за позиции Кипра.

Кипр заявляет, что не может поддержать предлагаемые санкции против белорусских чиновников, если параллельно не будут приняты меры против Турции в связи с отдельным спором об энергоресурсах, которая вызвала напряженность в Восточном Средиземноморье.

Дипломат отверг критику со стороны некоторых государств-членов ЕС о том, что вето Кипра на белорусские санкции подрывают доверие к блоку в сфере принятия внешнеполитических мер на своем "заднем дворе", указав, что Турция также является "задним двором" ЕС.

"Президент (Кипра) находится между молотом и наковальней в том смысле, что даже оппозиция признала: шаг в отношении Беларуси был хорошим. Поэтому он не может вернуться домой, выпустив белорусское досье, не имея из этого выгоды", - отметил дипломат.

Как сообщалось, лидеры ЕС 1 и 2 октября соберутся в Брюсселе на саммит для обсуждения ряда вопросов, в том числе ситуации в Беларуси и Нагорном Карабахе.

Темы: КипрЛукашенкосанкции


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