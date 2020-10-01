Политики на рекламу в Facebook потратили более $2,5 млн

Украинские политики до завершения регистрации кандидатами на местных выборах в ЦИК потратили на рекламу в Facebook более 2,5 миллионов долларов.

Источник: Общественное движение "Честно"

Дословно: "С 1 по 25 сентября на политическую рекламу в Facebook было потрачено более 1 млн долларов (более 28 млн гривен). В целом же расходы на политическую и социальную рекламу в украинском сегменте соцсети в 2020 году превысили 2,56 миллиона долларов".

Детали: Отмечается, что за 25 дней сентября расходы на соцсети выросли более чем в 2 раза по сравнению с августом. В этом месяце на рекламу больше всего тратили партийные страницы и личные страницы политиков – на них приходится около 75% всех расходов в сентябре.

В "Честно" напомнили, что до 25 сентября продолжалась подача документов на регистрацию кандидатов, а транслируемая до регистрации реклама формально не является агитацией и фактически не регулируется законом.

Больше всего на рекламу в Facebook в сентябре потратила партия "За будущее" и ее представители – более 203 тысяч долларов.

Львиная доля расходов политсилы приходится на рекламу с партийной страницы и страниц Игоря Палицы и Александра Шевченко.

Партия "Слуга народа" за рекламу в соцсетях в сентябре заплатили 137 тысяч долларов – в основном продвигали кандидатов в мэры Киева (Ирина Верещук) и Кривого Рога (Дмитрия Шевчика).

В тройку лидеров рейтинга попала партия "Наш край" с 64 тысячами долларов.

Традиционно много на соцсети потратили "Европейская солидарность" (46 тысяч долларов), ОПЗЖ (39 тысяч долларов), "Победа Пальчевского" (38 тысяч долларов), "Предложение" (35 тысяч долларов) и "Батькивщина" (25 тысяч долларов).

Также сообщается, что в сентябре активизировались страницы, которые до того не существовали или не тратили денег на рекламу.

Например, новосозданная страница "Екопартия Березы" за 3 недели сентября заплатила за рекламу 8,9 тысячи долларов, "Киевщина ЗА Будущее" – более 9 тысяч долларов, а партии "Экологическая альтернатива" – более 8,8 тысячи долларов.