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"Отец, бросай велосипед, сгоришь": патрульные показали, как спасали людей на Луганщине

Четверг, 1 октября 2020, 13:50

В течение ночи патрульные помогали жителям охваченных огнем сел в Луганской области эвакуироваться из адской ловушки.

Источник: Патрульная полиция Луганщины, МВД

Детали: С прошлого вечера патрульные Северодонецка несут службу в усиленном режиме в связи с пожарами. По тревоге подняли инспекторов роты тактико-оперативного реагирования патрульной полиции (ТОР).

Патрульные помогали эвакуировать жителей наиболее пострадавших от огня деревень близ Северодонецка, по возможности освобождали проезжую часть от упавших веток и деревьев.

Несколько раз полицейские возвращались на горящие улицы, собирали в свой автомобиль людей и вывозили их в безопасную часть Северодонецка.

Украинская правда
Темы: пожарЛуганская областьполиция


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