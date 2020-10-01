"Отец, бросай велосипед, сгоришь": патрульные показали, как спасали людей на Луганщине

В течение ночи патрульные помогали жителям охваченных огнем сел в Луганской области эвакуироваться из адской ловушки.

Источник: Патрульная полиция Луганщины, МВД

Детали: С прошлого вечера патрульные Северодонецка несут службу в усиленном режиме в связи с пожарами. По тревоге подняли инспекторов роты тактико-оперативного реагирования патрульной полиции (ТОР).

Патрульные помогали эвакуировать жителей наиболее пострадавших от огня деревень близ Северодонецка, по возможности освобождали проезжую часть от упавших веток и деревьев.

Несколько раз полицейские возвращались на горящие улицы, собирали в свой автомобиль людей и вывозили их в безопасную часть Северодонецка.