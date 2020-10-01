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В Раде хотят отменить штрафы за самогоноварение "для собственного потребления"

Четверг, 1 октября 2020, 13:47
В Раде хотят отменить штрафы за самогоноварение для собственного потребления

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, которым отменяется административная ответственность за самогоноварение для собственных нужд.

Источник: страница законопроекту на сайте Верховной Рады

Детали: Инициатором законопроекту является группа нардепов во главе с председателем комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, нардепом от "Слуги народа" Галиной Третьяковой.

Проект предусматривает отмену статьи 176 и 177 КУоАП, которая запрещает изготовление или хранение без цели сбыта самогона или других крепких спиртных напитков домашней выработки.

Также отменяется запрет на изготовление или хранение без цели сбыта аппаратов для выработки крепких спиртных напитков.

В пояснительной записке к проекту указывается, что сейчас неэффективна статья 177 КоАП, предусматривающая наложение штрафа от одного до пяти необлагаемых минимумов доходов граждан (от 17 до 85 грн) за приобретение самогона и других крепких спиртных напитков домашней выработки.

Дословно из пояснительной записки: "На сегодняшний день, по данному вопросу не должна устанавливаться ответственность, если человек, исключительно для собственного потребления, производит из продуктов своего труда крепкие алкогольные напитки, то это его естественное право, которое не может быть ограничено государством.

Каждый человек имеет право пользоваться плодами своего труда для удовлетворения собственных потребностей".

Украинская правда
Темы: Верховная Рада
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