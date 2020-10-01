В пятницу в Украине сохранится слякоть, но на выходные потеплеет

В пятницу, 2 октября, по всей Украине прогнозируют облачную, влажную погоду с дождями, но на выходные немного потеплеет.

Источник: Facebook-страничка синоптика Натальи Диденко

Дословно: "Пятница будет в Украине облачной, влажной, с периодическими дождями.

Однако на Востоке, а также в Сумской и Полтавской областях существенные осадки завтра маловероятны.

Ветер еще будет оставаться порывистым, будьте осторожны".

Детали: Температура воздуха во второй день октября будет самой высокой на юге и востоке, +18+23 градуса, самой низкой на Западе, +14+17 градусов, на остальной территории +16 +19 градусов.

Кроме того, 2 октября в Карпатах ночью значительные дожди. Синоптики объявили І уровень опасности, желтый.

В Киеве в пятницу будет облачно, с порывистым ветром, есть вероятность дождя. Температура воздуха будет колебаться около +17+18 градусов.

По словам синоптика, в выходные потеплеет до +19 + 22 градусов.