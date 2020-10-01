Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В пятницу в Украине сохранится слякоть, но на выходные потеплеет

Четверг, 1 октября 2020, 13:56
В пятницу в Украине сохранится слякоть, но на выходные потеплеет
фото: УП

В пятницу, 2 октября, по всей Украине прогнозируют облачную, влажную погоду с дождями, но на выходные немного потеплеет.

Источник: Facebook-страничка синоптика Натальи Диденко

Дословно: "Пятница будет в Украине облачной, влажной, с периодическими дождями.

Однако на Востоке, а также в Сумской и Полтавской областях существенные осадки завтра маловероятны.

Ветер еще будет оставаться порывистым, будьте осторожны".

Детали: Температура воздуха во второй день октября будет самой высокой на юге и востоке, +18+23 градуса, самой низкой на Западе, +14+17 градусов, на остальной территории +16 +19 градусов.

 

Кроме того, 2 октября в Карпатах ночью значительные дожди. Синоптики объявили І уровень опасности, желтый.

В Киеве в пятницу будет облачно, с порывистым ветром, есть вероятность дождя. Температура воздуха будет колебаться около +17+18 градусов.

По словам синоптика, в выходные потеплеет до +19 + 22 градусов.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: погодаУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Все новости...
погода
Во Франковске из-за непогоды упала часть пешеходного моста
Залповый ливень в Киеве: есть подтопления в двух районах
На Прикарпатье после дождя затопило сотни домов
Последние новости
00:11
обновляетсяРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:08
На Днепропетровщине работает ПВО
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
23:14
В России горело атомное судно
22:49
видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения
22:31
Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30
22:26
Хмельнитчину атакуют "Шахеды", работает ПВО
22:02
Глава МВД Германии об угрозе исламистских терактов: Не дадим себя запугать
21:40
тестЕст невежливых детей и кладет угли в чулки: что вы знаете о мифических существах Рождества
21:31
В Одессе прогремели взрывы
Все новости...
Реклама: