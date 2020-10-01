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Чиновник мэрии пытался подкупить членов избиркома в Одесской области – СБУ

Четверг, 1 октября 2020, 14:34
Чиновник мэрии пытался подкупить членов избиркома в Одесской области – СБУ
Фото прокуратуры

В Одесской области Служба безопасности Украины разоблачила чиновника мэрии и депутата горсовета Подольска на подкупе членов избирательной комиссии в интересах одной из политических сил.

Источник: сайт СБУ, прокуратура Одесской области

Дословно: "Оперативники спецслужбы установили, что организатором подкупа является начальник одного из управлений Подольского горсовета, который также является депутатом совета города.

За различные суммы вознаграждения он предложил члену городского избиркома не регистрировать кандидатов от конкурирующей политической силы и обеспечить положительное голосование по лоббистским вопросам его партии".

Детали: Сообщается, что действия депутата координировал один из руководителей Одесского облсовета, который имеет общие бизнес-интересы в регионе с действующим народным депутатом Украины. А победа на выборах в Подольский горсовет нужной политсилы должна была способствовать "развитию" их бизнеса. 

 
фото прокуратуры

Руководителя управления мэрии в Подольске задержали во время передачи члену избиркома части взятки в сумме 10 тысяч гривен.

Досудебное расследование продолжается.

Украинская правда

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Темы: Одесская областьвиборыподкуп
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