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ОГП пожаловался в Гаагу на оккупантов, которые в Крыму учат воевать детей

Четверг, 1 октября 2020, 14:51
ОГП пожаловался в Гаагу на оккупантов, которые в Крыму учат воевать детей

Офис генпрокурора направил в Международный уголовный суд сообщение относительно политики пропаганды и навязывания военной службы среди детей на территории оккупированного Россией полуострова Крым.

Источник: сообщение Офиса генерального прокурора

Детали: Указывается, что это уже второе с 2018 года сообщение в МКС относительно милитаризации населения оккупированного полуострова. Также МКС напомнили, что с начала оккупации по февраль 2020 РФ провела 11 призывных кампаний, во время которых не менее 25 тысяч мужчин были принудительно призваны в ряды ВС РФ.

Дословно: "Установлено, что в общеобразовательных школах создаются военизированные классы, при детских садах - кадетские группы, также функционируют летние специализированные палаточные лагеря для обучения разведке-следопытству, реализуются бюджетные программы по патриотическому воспитанию молодежи.

Масштабной милитаризацией сознания детей на полуострове занимается общественное движение "Юнармия Крыма", который действует с 2016 года.

В информационном сообщении в Офис прокурора МУС изложенные факты обучения тактике и стратегии военных действий, строению современного стрелкового оружия, стрельбе, которые проводят в том числе и кадровые офицеры Минобороны РФ".

Предыстория:

  • Верховная Рада Украины приняла заявление о непризнании легитимности так называемых "местных выборов" в оккупированной Автономной Республике Крым и в Севастополе.

Украинская правда
Темы: КрыманнексияРосcия
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